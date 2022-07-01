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    В Якутске ребёнка, выпавшего с 12-го этажа, поймал прохожий. У него переломы обеих рук

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    5 комментариев

    Прохожий в Якутске поймал ребенка, выпавшего из балконного окна на 12 этаже. Об этом 30 июня рассказали в управлении СК по региону.

    Ребенок остался без присмотра взрослых. Он добрался до балкона, где поднялся до окна и выпал с высоты 12-го этажа. «Мальчика удалось поймать прохожему. Ребенок и мужчина госпитализированы», — сообщили в ведомстве.

    Как уточняет РИА Новости, состояние ребенка оценивается как стабильно тяжелое. У мальчика травмы грудной клетки и живота, а также отек головного мозга.

    Мужчина, поймавший ребенка, госпитализирован в состоянии средней тяжести. По данным издания SakhaLife, его с переломами обеих рук доставили в травматологию.

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    Комментарии 5

    AndrewBarsik01 Июл 2022 в 10:59
    Настоящие герои - те, кто спасает детей, а не те, кто за счёт бюджета содержит комментаторов - "патриотов".
    +0-0
    vic_5e4cd1938d1a801 Июл 2022 в 10:07
    Невероятно!
    По ссылке указано, что ребёнку 5 лет. Значит вес ~ 19 кг (как два ведра воды). Вес (сила) при падении будет ~ 100 кг. (если не ошибаюсь)
    "Прицелиться", так, чтобы поймать, это уже задача. Бегать, маневрировать, когда ребёнок уже летит, почти не реально.
    Молодец мужик.
    Всем участникам здоровья и скорейшего выздоровления.
    +0-0
    Cashmare01 Июл 2022 в 09:14
    не все герои носят плащи
    +3-0
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    Комментарии
    5

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