В Якутске ребёнка, выпавшего с 12-го этажа, поймал прохожий. У него переломы обеих рук

Прохожий в Якутске поймал ребенка, выпавшего из балконного окна на 12 этаже. Об этом 30 июня рассказали в управлении СК по региону.

Ребенок остался без присмотра взрослых. Он добрался до балкона, где поднялся до окна и выпал с высоты 12-го этажа. «Мальчика удалось поймать прохожему. Ребенок и мужчина госпитализированы», — сообщили в ведомстве.



Как уточняет РИА Новости, состояние ребенка оценивается как стабильно тяжелое. У мальчика травмы грудной клетки и живота, а также отек головного мозга.

