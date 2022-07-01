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    Мужчина с топором отобрал заказ у курьера доставки на севере Петербурга

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    Желание получить товар бесплатно обернулось для жителя Приморского района делом о разбое.

    В полицию накануне около половины третьего дня обратился 41-летний курьер, работающий на доставке у индивидуального предпринимателя, стало известно «Фонтанке» 1 июля. Он сообщил, что ближе к полудню привез заказ на Богатырский проспект, 51, корпус 1. Мужчина, который вышел заказ забирать, вместо денег показал топор. Ущерб составил 2 300 рублей.

    Наряд полиции, выехавший на место, задержал в указанной при доставке квартире 40-летнего неработающего.

    Похищенное у него было изъято, а самого мужчину увезли в отдел полиции, где он и остался в камере для временного содержания на ночь.

    Возбуждено уголовное дело.

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