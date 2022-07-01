Мужчина с топором отобрал заказ у курьера доставки на севере Петербурга

Желание получить товар бесплатно обернулось для жителя Приморского района делом о разбое.
В полицию накануне около половины третьего дня обратился 41-летний курьер, работающий на доставке у индивидуального предпринимателя, стало известно «Фонтанке» 1 июля. Он сообщил, что ближе к полудню привез заказ на Богатырский проспект, 51, корпус 1. Мужчина, который вышел заказ забирать, вместо денег показал топор. Ущерб составил
Наряд полиции, выехавший на место, задержал в указанной при доставке квартире 40-летнего неработающего.
Похищенное у него было изъято, а самого мужчину увезли в отдел полиции, где он и остался в камере для временного содержания на ночь.
Возбуждено уголовное дело.