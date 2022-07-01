Центр «Э» прикрыл семейный бизнес по фиктивной регистрации мигрантов на Апрашке

62-летний петербуржец вместе с сыном и дочерью стали фигурантами уголовного дела по статье об организации незаконной миграции. Семейство задержали в рамках операции «Нелегал». Об этом «Фонтанке» стало известно 1 июля.



Полиция, сотрудники УФСБ, а также бойцы СОБР «Гранит» пришли в гости к членам семьи по трем адресам. По данным следствия, не позднее декабря 2021 года они организовали незаконное пребывание иностранцев на территории РФ путем их постановки на миграционный учет. Регистрировали граждан прямо в Апраксином дворе, на Садовой, 28–30, корп.1, действуя от имени юрлица ООО «Кодекс». За услугу якобы брали 7 тысяч рублей.