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    Центр «Э» прикрыл семейный бизнес по фиктивной регистрации мигрантов на Апрашке

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    62-летний петербуржец вместе с сыном и дочерью стали фигурантами уголовного дела по статье об организации незаконной миграции. Семейство задержали в рамках операции «Нелегал». Об этом «Фонтанке» стало известно 1 июля.

    Полиция, сотрудники УФСБ, а также бойцы СОБР «Гранит» пришли в гости к членам семьи по трем адресам. По данным следствия, не позднее декабря 2021 года они организовали незаконное пребывание иностранцев на территории РФ путем их постановки на миграционный учет. Регистрировали граждан прямо в Апраксином дворе, на Садовой, 28–30, корп.1, действуя от имени юрлица ООО «Кодекс». За услугу якобы брали 7 тысяч рублей.

    В ходе обысков по местам жительства и в арендуемых офисах были изъяты банковские карты, компьютеры с файлами поддельных документов, принтеры, заполненные бланки, более 20 печатей, телефоны и флешки, экспонирующая камера для печатей, уставные документы ООО «Кодекс».

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