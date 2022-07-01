Командир поискового отряда имени Гагарина может стать фигурантом уголовного дела из-за своего арсенала

Командир поискового отряда имени Юрия Гагарина задержан в Кировском районе Ленинградской области. В его доме, расположенном в массиве Грибное, сотрудники Центра «Э» наткнулись на громкое «эхо войны», которое тянет на 222 статью УК РФ. Об этом «Фонтанке» стало известно 1 июля.



37-летнего мужчину задерживали накануне в СНТ «Ласточка». Силовики изъяли у него артиллерийские снаряды разных калибров, пистолеты, гранаты и мины, а также около сотни разнообразных патронов. На экспертизу уехали также подрывные заряды и порох. Порядка 50 предметов пришлось передать группе разминирования ОМОН ГУ Росгвардии, так как мины, гранаты и детонаторы могли взорваться при транспортировке.

