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    Командир поискового отряда имени Гагарина может стать фигурантом уголовного дела из-за своего арсенала

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    Командир поискового отряда имени Юрия Гагарина задержан в Кировском районе Ленинградской области. В его доме, расположенном в массиве Грибное, сотрудники Центра «Э» наткнулись на громкое «эхо войны», которое тянет на 222 статью УК РФ. Об этом «Фонтанке» стало известно 1 июля.

    37-летнего мужчину задерживали накануне в СНТ «Ласточка». Силовики изъяли у него артиллерийские снаряды разных калибров, пистолеты, гранаты и мины, а также около сотни разнообразных патронов. На экспертизу уехали также подрывные заряды и порох. Порядка 50 предметов пришлось передать группе разминирования ОМОН ГУ Росгвардии, так как мины, гранаты и детонаторы могли взорваться при транспортировке.

    Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, оно может стать третьим в жизни командира. В 2008 и 2012 годах он уже привлекался по аналогичной статье и получал условные сроки. Мужчина отпущен под обязательство о явке.

    Поисковый отряд имени Юрия Гагарина занимается поиском и захоронением бойцов РККА, пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны.

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