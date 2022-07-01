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    Восьмилетний мальчик попал под колеса «Хендая» в Колпино

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    2 комментария

    Родители с мальчиком переходили дорогу вне пешеходного перехода в Колпино, «Хендай» не успел затормозить.

    Скорую вызвали накануне около половины пятого дня на улицу Металлургов, 5, где произошло ДТП с пострадавшим, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 1 июля. По предварительной информации, восьмилетний мальчик в сопровождении родителей переходил дорогу вне зоны пешеходного перехода и его сбил 54-летний житель Шушар на «Хендае».

    Пострадавшего ребенка увезли в детскую городскую больницу № 1 с различными травмами. Его состояние медики оценивают как средней тяжести.

    Водителя за последние полтора года восемь раз привлекали к административной ответственности за нарушение ПДД.

    ГИБДД Колпинского района проводит проверку по факту ДТП.

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    Комментарии 2

    ProstoZloy01 Июл 2022 в 09:23
    А как количество нарушений водителя связано с появлением семейки вне зоны пешеходного перехода? И сколько раз она ранее нарушала обязанности пешехода, прописанные в ПДД? Думаю - многократно чаще.
    +0-0
    VKuser29777391001 Июл 2022 в 08:30
    Водителя за последние полтора года восемь раз привлекали к административной ответственности за нарушение ПДД.
    ------------------
    А мальчика сколько раз наказывали, за то, что маму не слушал?
    +0-0
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    Комментарии
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