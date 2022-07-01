Восьмилетний мальчик попал под колеса «Хендая» в Колпино

Родители с мальчиком переходили дорогу вне пешеходного перехода в Колпино, «Хендай» не успел затормозить.
Скорую вызвали накануне около половины пятого дня на улицу Металлургов, 5, где произошло ДТП с пострадавшим, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 1 июля. По предварительной информации, восьмилетний мальчик в сопровождении родителей переходил дорогу вне зоны пешеходного перехода и его сбил 54-летний житель Шушар на «Хендае».
Пострадавшего ребенка увезли в детскую городскую больницу
Водителя за последние полтора года восемь раз привлекали к административной ответственности за нарушение ПДД.
ГИБДД Колпинского района проводит проверку по факту ДТП.