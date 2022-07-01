Bloomberg рассказал о госдолге в $ 1,4 млрд, который Киев должен выплатить к сентябрю

К началу осени Украина должна будет выплатить более 1,4 млрд долларов США государственного долга. В данный момент правительство страны изучает возможность реструктуризации, сообщает Bloomberg.
Издание отмечает, что в Киеве пока видят несколько вариантов решения проблемы. Один из них предполагает, что эмитент сможет запросить держателя облигаций об изменении условий ценных бумаг, которые уже были выпущены. Другой касается использования замороженных активов, принадлежащих России. Однако же правомерность подобного решения вопроса не ясна.
По данным агентства, сейчас долларовые и еврооблигации Украины торгуются с дисконтом более 40 процентов от номинальной стоимости.