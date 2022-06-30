Высокие грядки и зона барбекю. Авито собрал проверенные лайфхаки для дачи

Уже давно дача считается не только площадкой для выращивания овощей и ягод, но и местом, где можно отдохнуть на природе и приятно провести время с близкими. Поэтому многие стремятся сделать участок более красивым и функциональным. А поскольку в дачу не принято вкладывать большие деньги, садоводы ищут способы бюджетного преображения. Специально для практичных хозяев Авито совместно со специалистами ландшафтной и садовой сферы составили инструкцию, как улучшить облик участка.



В этом материале описано, как превратить неприметную простенькую дачу в современный стильный сад. Вы узнаете, что нужно для оборудования барбекю-зоны, как сделать уличную мебель из паллетов, какой газон выбрать, почему для огораживания грядок лучше взять дерево и какие акценты помогут добавить уюта.



Чтобы сократить расходы, купить строительные материалы, декор и инструменты можно в одном месте — на Авито. Там размещаются как частные лица, так и многие российские компании, которые зачастую предлагают более привлекательные цены, чем в магазинах, поскольку им не надо тратится на содержание торгового зала. Кроме того, площадка удобна тем, что покупатель может во время поиска выставить нужные фильтры и сравнить товары по цене, состоянию (новые или б/у) и качеству. Например, если выбрать «4 звезды и выше», то вы получите только надежных проверенных поставщиков, заслуживших доверие других пользователей. Или можно отфильтровать предложения по типу продавца — «Частные» или «Компании».



Отдельный плюс Авито в том, что заказать товар можно из любой точки России. Это удобно, потому что далеко не все возможно найти в своем регионе. Из одного города в другой товар привезет Авито Доставка. Для оформления нужно нажать кнопку «Купить с доставкой» и выбрать пункт выдачи заказов в шаговой доступности. Также сервис предусмотрел меры, чтобы средства покупателя были в безопасности. Деньги с карты перечисляются продавцу только после того, как вы проверите заказ в пункте выдачи и подтвердите, что с ним все в порядке.



Для усовершенствования дачи не обязательно тратить огромные суммы. Авито это наглядно доказывает на примерах своих продавцов.

