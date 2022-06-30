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    В Госдуму внесен законопроект о введении мер в экономике, чтобы обеспечить проведение военных спецопераций

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    15 комментариев

    Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект об обеспечении проведения контртеррористических и иных операций за пределами страны вооруженными силами, другими войсками, воинскими формированиями или органами. Документ опубликован 30 июня в электронной базе.

    Законопроект предполагает, что правительство сможет вводить специальные меры в экономике. Он может разрешить временно расконсервировать мобилизационные мощности, а также снимать бронь с материальных ценностей госрезерва. Также в документе есть пункты, согласно которым трудовые отношения в ряде трудовых организаций могут быть изменены. В частности, людей могут просить работать внеурочно. В том числе ночами, в выходные или праздничные дни.

    В пояснительной записке отмечается, что при проведении указанных операций возникает потребность в ремонте вооружения и техники, а также обеспечении материально-техническими средствами.

    В параграфе «Финансово-экономическое обоснование» значится, что принятие законопроекта не повлечет дополнительных расходов, покрываемых за счет федерального бюджета, а также каких-либо иных изменений финансовых обязательств государства.

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    Комментарии 15

    Чёрт Опасный01 Июл 2022 в 03:19
    Шоу маст гоу он.
    +0-0
    Лёха Петров01 Июл 2022 в 00:33
    смешно. Интересно, кого они собираются заставить сверхурочно ремонтировать технику? Многострадальный уралвагонзавод? Большинство предприятий сегодня в России это или офисы, или гражданские производства, которые запаришься переводить на военные нужды.
    +2-0
    Hans-Christian01 Июл 2022 в 00:07
    Лахтинских ботов выгонят на работу ночью? Чтобы поддержать боевой дух 🥴🥴🥴.
    +2-0
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    Комментарии
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