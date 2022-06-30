В Госдуму внесен законопроект о введении мер в экономике, чтобы обеспечить проведение военных спецопераций

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект об обеспечении проведения контртеррористических и иных операций за пределами страны вооруженными силами, другими войсками, воинскими формированиями или органами. Документ опубликован 30 июня в электронной базе.
Законопроект предполагает, что правительство сможет вводить специальные меры в экономике. Он может разрешить временно расконсервировать мобилизационные мощности, а также снимать бронь с материальных ценностей госрезерва. Также в документе есть пункты, согласно которым трудовые отношения в ряде трудовых организаций могут быть изменены. В частности, людей могут просить работать внеурочно. В том числе ночами, в выходные или праздничные дни.
В пояснительной записке отмечается, что при проведении указанных операций возникает потребность в ремонте вооружения и техники, а также обеспечении материально-техническими средствами.
В параграфе «Финансово-экономическое обоснование» значится, что принятие законопроекта не повлечет дополнительных расходов, покрываемых за счет федерального бюджета, а также каких-либо иных изменений финансовых обязательств государства.