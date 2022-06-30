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    Россия замораживает экспорт риса и рисовой крупы до конца года

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    3 комментария

    До 31 декабря 2022 года включительно в России будет введен ряд ограничений на экспорт из страны. Речь идет о кормовых аминокислотах, риса и рисовой крупе. Документы уже подписаны правительством. Об этом сообщает Минсельхоз.

    Отмечается, что временно из страны нельзя будет вывозить, в частности, L-лизин сульфат, L-лизин моногидрохлорид и DL-метионин. Эти аминокислоты добавляют в рацион сельхозживотных ради полноценного рациона.

    «Решение позволит предотвратить возможный дефицит на внутреннем рынке», – говорят в ведомстве.

    Запрет на экспорт аминокислот распространяется не на все страны. Их можно будет доставлять в страны ЕАЭС, ЛНР и ДНР, а также Абхазию и Южную Осетию. Исключение также может быть сделано ради оказания международной гуманитарной помощи.

    Ограничения на вывоз риса и рисовой крупы не коснутся стран ЕАЭС, а также тех, где уже достигнуты межправительственные соглашения.

    В ведомстве также отмечают, что аминокислоты помогут сохранить положительную динамику в животноводстве. Что касается риса и крупы, временный запрет на экспорт позволит стабилизировать цены, загрузить предприятия переработки и исключить дефицит.

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    Комментарии 3

    VKuser27909230 Июн 2022 в 22:54
    Полностью поддерживаю политику Партии и Правительства! Побольше риса в обозначенные территории! Запор отвлекает от дурных мыслей.
    +0-0
    kоt-obormot30 Июн 2022 в 22:49
    "кормовые аминокислоты" - заботятся о популяции.
    Зы; Ведь их так любят пролы...
    +0-0
    Дежурный по объединению30 Июн 2022 в 22:41
    "Рынок круп РФ насыщен и относительно спокоен"(с)всё тот-же интерфакс, образца 2021 года. Таки, а что случилось, что рынок стал ненасыщен и относительно беспокоен?
    +0-0
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