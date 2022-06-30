Россия замораживает экспорт риса и рисовой крупы до конца года

До 31 декабря 2022 года включительно в России будет введен ряд ограничений на экспорт из страны. Речь идет о кормовых аминокислотах, риса и рисовой крупе. Документы уже подписаны правительством. Об этом сообщает Минсельхоз.

Отмечается, что временно из страны нельзя будет вывозить, в частности, L-лизин сульфат, L-лизин моногидрохлорид и DL-метионин. Эти аминокислоты добавляют в рацион сельхозживотных ради полноценного рациона.



«Решение позволит предотвратить возможный дефицит на внутреннем рынке», – говорят в ведомстве.

Запрет на экспорт аминокислот распространяется не на все страны. Их можно будет доставлять в страны ЕАЭС, ЛНР и ДНР, а также Абхазию и Южную Осетию. Исключение также может быть сделано ради оказания международной гуманитарной помощи.