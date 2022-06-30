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    «Те, кто против тех, кто против нас»: Как мир борется с «отменой» России

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    В Германии борются с дискриминацией русскоговорящих людей. Там признают: проблема обострилась на фоне мировой политики. Не только в Германии это заметили: в Чехии отстояли фильм из России на кинофестивале «Карловы Вары». Это фильм «Капитан Волконогов бежал» Наташи Мерлуповой и Алексея Чупова.

    Некоторые режиссеры выступали против показа, но всё обошлось. В Италии продолжают защищать русскую оперу и балет. Там даже пели русские песни на улице. Участники, правда, и сами с русскими корнями. Зато их никто не обижал. Не обижай, да не обижен будешь.

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