В Германии борются с дискриминацией русскоговорящих людей. Там признают: проблема обострилась на фоне мировой политики. Не только в Германии это заметили: в Чехии отстояли фильм из России на кинофестивале «Карловы Вары». Это фильм «Капитан Волконогов бежал» Наташи Мерлуповой и Алексея Чупова.

Некоторые режиссеры выступали против показа, но всё обошлось. В Италии продолжают защищать русскую оперу и балет. Там даже пели русские песни на улице. Участники, правда, и сами с русскими корнями. Зато их никто не обижал. Не обижай, да не обижен будешь.