Каршеринг прилег на бок на путях недалеко от Финляндского вокзала

На улице Комсомола недалеко от дома 17 упал на бок каршеринг. Фотографией с места событий с «Фонтанкой» 30 июня поделился очевидец.



Судя по снимку, машина лежит на трамвайных путях. На месте машина МЧС. Информации о пострадавших нет.