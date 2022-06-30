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    Каршеринг прилег на бок на путях недалеко от Финляндского вокзала

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    На улице Комсомола недалеко от дома 17 упал на бок каршеринг. Фотографией с места событий с «Фонтанкой» 30 июня поделился очевидец.

    Судя по снимку, машина лежит на трамвайных путях. На месте машина МЧС. Информации о пострадавших нет.

    Фото: читатель «Фонтанки» Максим
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    «Фонтанка» направила запрос в ГУ МВД по Петербургу и области.

    Фото: читатель «Фонтанки» Максим

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