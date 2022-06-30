«Магические» фейки. Участник «Битвы экстрасенсов» оштрафован за дискредитацию армии в Ростове-на-Дону

Известный публике по телевизионным шоу «Битва экстрасенсов» и «Последний герой» Алексей Варцаба оштрафован за дискредитацию армии России и возбуждение ненависти. Об этом днем 30 июня сообщает «Интерфакс».
Отмечается, что штраф назначен за пост «черного мага» в социальной сети «ВКонтакте». Послание не только дискредитировало использование вооруженных сил страны в ходе проведения специальной военной операции, но и было направлено «на возбуждение ненависти к жителям Кавказа и Средней Азии».
В результате Алексей Варцаба был признан виновным по статье 20.3.1 (возбуждение ненависти либо вражды, равно унижение человеческого достоинства) Кодекса об административных нарушениях. Штраф составил 20 тысяч рублей.
Отмечается, что в Ростове-на-Дону Варцаба больше известен под именем Намтар Энзигаль. Помимо участия в телевизионных проектах он проводит прием и обучает желающих «черной магии».