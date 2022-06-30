«Магические» фейки. Участник «Битвы экстрасенсов» оштрафован за дискредитацию армии в Ростове-на-Дону

Известный публике по телевизионным шоу «Битва экстрасенсов» и «Последний герой» Алексей Варцаба оштрафован за дискредитацию армии России и возбуждение ненависти. Об этом днем 30 июня сообщает «Интерфакс».



Отмечается, что штраф назначен за пост «черного мага» в социальной сети «ВКонтакте». Послание не только дискредитировало использование вооруженных сил страны в ходе проведения специальной военной операции, но и было направлено «на возбуждение ненависти к жителям Кавказа и Средней Азии».