Подозреваемый в поджоге храма в Осиновой Роще не сберёг свою свободу. Июль он проведёт у психиатров

Подозреваемый в поджоге храмового прихода в Выборгском районе Петербурга избежал ареста, но на свободе погулял недолго. Полицейское следствие усомнилось в психической стабильности Виктора Калюжного и на этот раз нашло поддержку в суде.



Как сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга, 30 июня Выборгский райсуд удовлетворил ходатайство следователя и определил Калюжного в городскую психиатрическую больницу № 6. Подозреваемому прописали комплексную психолого-психиатрическую экспертизу, в стационаре ему предстоит провести до 30 суток.

