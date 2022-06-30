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    Подозреваемый в поджоге храма в Осиновой Роще не сберёг свою свободу. Июль он проведёт у психиатров

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    Подозреваемый в поджоге храмового прихода в Выборгском районе Петербурга избежал ареста, но на свободе погулял недолго. Полицейское следствие усомнилось в психической стабильности Виктора Калюжного и на этот раз нашло поддержку в суде.

    Как сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга, 30 июня Выборгский райсуд удовлетворил ходатайство следователя и определил Калюжного в городскую психиатрическую больницу № 6. Подозреваемому прописали комплексную психолого-психиатрическую экспертизу, в стационаре ему предстоит провести до 30 суток.

    Калюжному вменяют умышленное уничтожение чужого имущества путём поджога, обвинение ему не предъявлено. Под утро 26 июня сгорел приход храма Святителя Василия Великого на Приозерском шоссе, пожар попал на видео. По версии следствия, горючим здание обливал Калюжный. Мужчину задержали, на допросе он признался, в ходатайстве о заключении его под стражу суд отказал.

    По информации 47news, причиной вспышки пиромании могла стать ссора Калюжного с женой — прихожанкой и работницей храма.

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