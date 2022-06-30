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    Пиотровский обещал защитить наготу в Эрмитаже

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    Директор Эрмитажа Михаил Пиотровский заявил, что не боится нападков поборников нравственности на обнаженные скульптуры в музее. Как он рассказал 30 июня на Петербургском международном юридическом форуме, лекарство от этого придумал Петр Первый — обществу поможет принудительное образование.

    «Это входит в мои служебные обязанности — не боятся. Что касается обнаженной натуры, про это все время было и рецепт известен. Петр I привез Венеру Таврическую, поставил в грот, поставил охранника и заставил всех ходить на нее смотреть. И они поняли, что такое трехмерная скульптура, языческая богиня из древности, обнаженная натура. Поэтому надо ходить в музей», — заявил Пиотровский на дискуссии про культуру отмены.

    По его словам, Эрмитаж не будет ориентироваться на возможное общественное недовольство при организации выставок: «Мы должны делать то, что считаем нужным, а дальше будь что будет».

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