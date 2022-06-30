Пиотровский обещал защитить наготу в Эрмитаже

Директор Эрмитажа Михаил Пиотровский заявил, что не боится нападков поборников нравственности на обнаженные скульптуры в музее. Как он рассказал 30 июня на Петербургском международном юридическом форуме, лекарство от этого придумал Петр Первый — обществу поможет принудительное образование.



«Это входит в мои служебные обязанности — не боятся. Что касается обнаженной натуры, про это все время было и рецепт известен. Петр I привез Венеру Таврическую, поставил в грот, поставил охранника и заставил всех ходить на нее смотреть. И они поняли, что такое трехмерная скульптура, языческая богиня из древности, обнаженная натура. Поэтому надо ходить в музей», — заявил Пиотровский на дискуссии про культуру отмены.