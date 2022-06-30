В Петербурге из-за жары продолжает расти нагрузка на скорую помощь

Нагрузка на скорую медицинскую помощь в Петербурге из-за установившейся жаркой погоды продолжает расти, сообщил председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.
«В Петербурге из-за установившейся жаркой погоды выросла нагрузка на бригады скорой медицинской помощи. Количество вызовов с начала недели по сравнению с предыдущей неделей увеличилось более чем на 10 процентов», — сообщил Лисовец 30 июня на своей странице в «Вконтакте».
Чиновник призвал горожан в условиях жары проявлять особую осторожность: не находиться под открытым солнцем, снизить нагрузки, употреблять достаточное количество воды. А еще внимательно смотреть за купающимися детьми и не оставлять открытыми окна, если малыши дома.
Как писала «Фонтанка», в начале жарких дней Лисовец рассказал о росте числа обращений в скорую помощь на 26–27%.