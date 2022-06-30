Генерал МВД Мельников получил 7 лет колонии за требование взятки

Бывший первый замначальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД генерал-майор Александр Мельников приговорен к 7 годам колонии за покушение на взятку в особо крупном размере.



«Суд признал виновным Мельникова… и назначил наказание в виде 7 лет колонии строгого режима», — заявили РИА Новости 30 июня в пресс-службе Хамовнического суда Москвы. Кроме того, экс-полицейский оштрафован на 30 млн рублей.



Как пишет ТАСС, подсудимому также вменяли покушение на мошенничество, однако это обвинение с него было снято.

