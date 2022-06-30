Генерал МВД Мельников получил 7 лет колонии за требование взятки

Бывший первый замначальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД генерал-майор Александр Мельников приговорен к 7 годам колонии за покушение на взятку в особо крупном размере.
«Суд признал виновным Мельникова… и назначил наказание в виде 7 лет колонии строгого режима», — заявили РИА Новости 30 июня в пресс-службе Хамовнического суда Москвы. Кроме того, экс-полицейский оштрафован на 30 млн рублей.
Как пишет ТАСС, подсудимому также вменяли покушение на мошенничество, однако это обвинение с него было снято.
По данным следствия, Мельников, будучи первым замначальника ГУОООП МВД России совместно с начальником службы криминальной милиции ОМВД «Пресненский» Иваном Виковым добились возбуждения уголовного дела против бизнесмена. Затем они послали к предпринимателю Андрея Фролова и Андрея Викола, которые предложили тому закрыть дело за взятку в 100 млн рублей. Мельникова задержали после передачи первой части денег в 30 млн рублей.