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    Генерал МВД Мельников получил 7 лет колонии за требование взятки

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    Бывший первый замначальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД генерал-майор Александр Мельников приговорен к 7 годам колонии за покушение на взятку в особо крупном размере.

    «Суд признал виновным Мельникова… и назначил наказание в виде 7 лет колонии строгого режима», — заявили РИА Новости 30 июня в пресс-службе Хамовнического суда Москвы. Кроме того, экс-полицейский оштрафован на 30 млн рублей.

    Как пишет ТАСС, подсудимому также вменяли покушение на мошенничество, однако это обвинение с него было снято.

    По данным следствия, Мельников, будучи первым замначальника ГУОООП МВД России совместно с начальником службы криминальной милиции ОМВД «Пресненский» Иваном Виковым добились возбуждения уголовного дела против бизнесмена. Затем они послали к предпринимателю Андрея Фролова и Андрея Викола, которые предложили тому закрыть дело за взятку в 100 млн рублей. Мельникова задержали после передачи первой части денег в 30 млн рублей.

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