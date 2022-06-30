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    «Наших геев обижают». В Минюсте РФ рассказали об унижении русских геев на Западе

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    Заместитель министра юстиции Российской Федерации Андрей Логинов выступил 30 июня на Петербургском международном юридическом форуме на секции о культуре отмены. В рамках своего выступления он заявил о традиции гонений на Западе, в том числе, по его словам, страдают «русские геи».

    «Выбирается тред — расовый, сексуальный, гендерный. Затем подбирается нравственный стандарт. Дальше он гипертрофируется. Неважно, что человек законопослушный и семьянин. А если в перевернутом мире, то законопослушный и образцовый гей. Это уже всё неважно, если он относится к русским. Вы знаете, что наших геев сильно принижают, обижают, выкидывают из разных программ?» — рассказал Логинов.

    Он добавил, что традиция идёт из Средневековья, когда уничтожали ведьм. «Древние люди думали, что после уничтожения ведьмы проблемы уйдут», — отметил он и пояснил, что сейчас работают аналогичные механизмы.

    Международный юридический форум, как заявляют организаторы, проходит в десятый раз, два пандемийных года заставили их провести форумы в формате онлайн с нумерацией 9 1/2 и 9 3/4. Девиз ПМЮФ в этом году — «Остаться в праве», и одна из основных тем — политическое давление на нашу страну.

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