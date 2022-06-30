Россияне стали больше и дольше ездить за границу. Преимущественно в Белоруссию, Турцию и Казахстан

Число россиян, путешествовавших за границу в апреле-июне, стало рекордным за три последних года, но все же их еще вдвое меньше, чем в допандемийном 2019 году. По данным МегаФона, статистика пользования роумингом показала, что путешествия россиян стали дольше — средняя продолжительность заграничной поездки выросла с восьми дней в 2019 году до десяти в 2022 году. Топ направлений поездок из России возглавила Белоруссия, второе и третье место заняли Турция и Казахстан соответственно. В 2019 году Белоруссия была на второй строчке после Турции, которая являлась безусловным лидером рейтинга, а замыкала тройку Финляндия. И если количество туристов в Белоруссии в 2022 году уже сопоставимо с допандемийными временами, то в Турции оно сократилось почти вдвое, а в Казахстане выросло на 52%.



В лидерах по росту турпотока — Киргизия, где туристов стало больше на 71% по сравнению с 2019 годом и Узбекистан с приростом в 55%.

Также исследование показало, что россияне снова летают в дальние страны: некоторые экзотические направления по числу путешественников уже обогнали доковидные времена. Так, Шри-Ланка показала рост относительно 2019 года на 39%, Мальдивы — на 27%, Сейшельские Острова — на 4%.

Белоруссия стала не только самым популярным у туристов направлением, но и чемпионом по продолжительности звонков — в среднем здесь приходится 26 минут на одного путешественника. Второе и третье место по продолжительности разговоров заняли ОАЭ (19 минут на человека) и Греция (16 минут).



Кроме того, потребление мобильного трафика за границей выросло на 60% по сравнению с 2019 годом. Туристы больше не готовы отказываться от привычных приложений и сервисов. Больше всего трафика в роуминге тратят на соцсети и месендежры. В топе стран, где наиболее активно используют мобильный интернет, — Греция (2,7 ГБ на человека за поездку), Азербайджан (2,5 ГБ) и ОАЭ (2,0 ГБ).

— Мы видим, что потребление услуг в роуминге на одного клиента постоянно растет, — рассказал коммерческий директор МегаФона Павел Тулубьев. — Если раньше многие абоненты уже в самолете отключали мобильные данные, опасаясь незапланированных трат, то сейчас пользуются услугой, как в обычной сети.

