В Колпино прохожий заступился за женщину и получил в ответ бутылкой. Задиру наказали условно

Колпинский районный суд Петербурга вынес приговор за хмельные подвиги мужчины. Засмотревшись на женщину, он разбил голову её защитнику.
Как сообщает прокуратура 30 июня, виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью признан Вадим Шпринг. Под следствием он оказался после прогулки у дома на Вознесенском шоссе, куда вышел январской ночью 2019 года. Согласно материалам дела, Шпринг был навеселе, морозный воздух протрезветь не помог, и поведение мужчины, судя по всему, вызывало опасения.
Так, опасность в нём для женщины увидел прохожий. Конструктивного диалога не получилось, и Шпринг сначала «боднул» защитника головой в лоб, а потом приложил по голове стеклянной бутылкой.
Пострадавшего госпитализировали в тяжёлом состоянии.
Суд назначил Вадиму Шпрингу три года лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком.