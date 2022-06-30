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    Дорожные работы ограничат ЗСД в июле, на развязке с набережной Екатерингофки перекроют два съезда

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    Плановые дорожные работы потеснят водителей на Западном скоростном диаметре Петербурга в июле. На магистрали будут восстанавливать покрытие на основном ходу и съездах, а также ремонтировать дорожное обустройство. Не обойдется и без перекрытий.

    Частично будут закрывать движение на развязке с набережной Екатерингофки, сообщает 30 июня пресс-служба «Магистрали Северной столицы». С 23:30 8 июля до 12:00 10 июля перекроют съезд с ЗСД при движении с севера, а с 3:00 9 июля до 12:00 10 июля — заезд на ЗСД в сторону набережной. Съезд с ЗСД на набережную Екатерингофки при движении с юга и заезд на ЗСД с набережной в южном направлении будут работать как обычно.

    Объехать закрытые съезды можно будет через соседнюю развязку с Благодатной улицей.

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