Портрет помадой. Как «Улыбка радуги» отпразднует открытие 1000-го магазина на Невском

«Улыбка радуги» появилась на Невском проспекте. Для федеральной сети это уже тысячный магазин. Символическую ленточку перережут 2 июля. Всех гостей ждут подарки и специальный купон со скидкой 15% на покупку декоративной косметики*.

А еще в честь значимого события «Улыбка радуги» устроит настоящий день косметического расхламления. Посетители смогут принести ненужные губные помады, тени, карандаши и увидеть, как буквально за несколько минут из этих подручных средств создаются настоящие произведения искусства. Необычные портреты, начиная с 14:00, будет рисовать московская художница Ксения Фёдорова. Она представитель нового направления в живописи — помадизма.

Получившиеся картины гости магазина смогут забрать домой. Все средства для макияжа, которые мастер не использует в этот день, станут материалом для будущих работ.

«Тысячный магазин — это результат серьезного труда огромной команды и значимый этап большого пути, который длится больше 20 лет. В связи с этим радостным для нас событием мы подготовили подарки и акции для всех, кто присоединится к нашему празднику на Невском проспекте», — говорит генеральный компании Алексей Баулин.



Напомним, что «Улыбка радуги» появилась именно в Петербурге. Первый розничный магазин сети под брендом «Ласка» открылся в 2001 году в Автово. Позже он стал называться «Мэри Поппинс», потом — «Улыбка», а первые магазины под названием «Улыбка радуги» распахнули двери в 2004 году.

