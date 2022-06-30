Портрет помадой. Как «Улыбка радуги» отпразднует открытие 1000-го магазина на Невском

«Улыбка радуги» появилась на Невском проспекте. Для федеральной сети это уже тысячный магазин. Символическую ленточку перережут 2 июля. Всех гостей ждут подарки и специальный купон со скидкой 15% на покупку декоративной косметики*.
А еще в честь значимого события «Улыбка радуги» устроит настоящий день косметического расхламления. Посетители смогут принести ненужные губные помады, тени, карандаши и увидеть, как буквально за несколько минут из этих подручных средств создаются настоящие произведения искусства. Необычные портреты, начиная с 14:00, будет рисовать московская художница Ксения Фёдорова. Она представитель нового направления в живописи — помадизма.
Получившиеся картины гости магазина смогут забрать домой. Все средства для макияжа, которые мастер не использует в этот день, станут материалом для будущих работ.
«Тысячный магазин — это результат серьезного труда огромной команды и значимый этап большого пути, который длится больше 20 лет. В связи с этим радостным для нас событием мы подготовили подарки и акции для всех, кто присоединится к нашему празднику на Невском проспекте», — говорит генеральный компании Алексей Баулин.
Напомним, что «Улыбка радуги» появилась именно в Петербурге. Первый розничный магазин сети под брендом «Ласка» открылся в 2001 году в Автово. Позже он стал называться «Мэри Поппинс», потом — «Улыбка», а первые магазины под названием «Улыбка радуги» распахнули двери в 2004 году.
Тогда же компания начала менять формат покупок на самообслуживание.
В настоящее время «Улыбка радуги» — крупнейшая** сеть магазинов по уходу за собой и за домом на Северо-Западе и в Поволжье, и вторая по количеству торговых точек федеральная дрогери в России. Под брендом «Улыбка радуги» работают теперь 1000 магазинов общей торговой площадью более 120 000 кв. м. в 33 регионах России. Ассортимент магазинов превышает 15 000 товарных единиц.
Материал подготовлен специально для сети «Улыбка радуги».
*Акция. Срок действия купона на скидку 15%: с 1.07.2022 по 10.07.2022 года. Организатор акции — ООО «Дрогери ритейл», юр. адрес: Ленинградская область, Тихвинский р-н, г. Тихвин, ул. Карла Маркса, д. 35, ИНН 7810495210, ОГРН 1079847078453
** Статистика актульна на май 2022, читать подробнее, и по данным Топ-10 сетей магазинов дрогери