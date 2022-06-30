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    Пойди туда, не знаю куда. В Петербурге перед судом предстанут продавцы путевок в несуществующий санаторий

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    В Петербурге завершено расследование дела о мошенничестве в сфере туризма, перед судом готовятся предстать четверо участников группы, которые продали воздух на 3 млн рублей. Подробности 30 июня сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

    Фигуранты продавали путевки в несуществующий санаторий «Черноморский», уголовное дело насчитывает 75 эпизодов. Потерпевшими признаны жители 58 субъектов РФ.

    В ходе расследования установлено, что в России, в том числе и на территории Петербурга, действовала организованная группа, которая с 2019 года создавала подложные сайты, где якобы продавались путевки в санатории Черноморского побережья. Граждане, нуждавшиеся в отдыхе и лечении, заполняли формы обратной связи, оставляя свои контакты. Мошенники в ответ направляли договор, счет на оплату, лист бронирования, а в завершение — ваучер. Однако отдыха граждане так и не увидели. Деньги им, конечно, тоже никто не вернул. По подсчетам следователей, преступный доход фигурантов превысил 3 млн рублей.

    «При содействии сотрудников уголовного розыска ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области в ходе проведения комплекса оперативно-разыскных мероприятий, анализа большого объема информации, а также выявления ошибок, совершенных преступниками, были установлены и задержаны 4 члена организованной преступной группы в возрасте от 56 до 35 лет. Троим избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, а четвертому — запрет определенных действий», — сообщает пресс-служба главка полиции.

    Уголовное дело направлено в городскую прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.

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