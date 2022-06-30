    Пробки

    4/10

    usd51.16eur53.86
    Война градозащитыЧто делать с валютойУчись выживать в жаруОбраз жизниДуховный путь 2.0ТуризмОбразованиеПодбираем вузПромышленный ПетербургВакансии

    Машина полиции «потеряла лицо» на Московском проспекте

    3072
    3 комментария

    Автомобиль полиции попал в ДТП в центре Петербурга утром 30 июня, сообщают очевидцы.

    ПоделитьсяПоделиться

    На пересечении Московского и Загородного проспектов, у станции метро «Технологический институт», «Митсубиши» снес бампер служебному «Хёндэ Солярису», — рассказывают в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «ВКонтакте». Пишут, что водитель «Митсубиши» якобы пострадал: «кажется, у него сотрясение».

    «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург

    «ППС ехали со всеми включенными спецсигналами! Все притормозили, а в крайней левой нет! Вот и влетел вначале в машину ППС, потом на встречке в столб», — рассказывает подписчица группы Татьяна.

    Точные обстоятельства аварии выясняются.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК1
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии 3

    Комментарии
    3

    Новости компаний

    close
    close