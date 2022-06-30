Машина полиции «потеряла лицо» на Московском проспекте

Автомобиль полиции попал в ДТП в центре Петербурга утром 30 июня, сообщают очевидцы.
На пересечении Московского и Загородного проспектов, у станции метро «Технологический институт», «Митсубиши» снес бампер служебному «Хёндэ Солярису», — рассказывают в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «ВКонтакте». Пишут, что водитель «Митсубиши» якобы пострадал: «кажется, у него сотрясение».
«ППС ехали со всеми включенными спецсигналами! Все притормозили, а в крайней левой нет! Вот и влетел вначале в машину ППС, потом на встречке в столб», — рассказывает подписчица группы Татьяна.
Точные обстоятельства аварии выясняются.