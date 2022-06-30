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    Окровавленную иностранку нашли на кухне коммунальной квартиры в центре Петербурга

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    Гражданку Узбекистана задержали в Центральном районе после удара ножом в коммунальной ссоре.

    Полицию в квартиру дома 42 по Суворовскому проспекту вызвали накануне около 11 утра, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 30 июня. В кухне коммунальной квартиры наряд нашел 47-летнюю нелегальную мигрантку из Киргизии в крови. Скорая увезла пострадавшую в Мариинскую больницу с ножевым ранением в живот. Состояние женщины медики оценили как тяжелое.

    В отдел полиции в то же самое время поехала её предполагаемая обидчица — 19-летняя гражданка Узбекистана, которая состоит на миграционном учете.

    Причина конфликта устанавливается.

    Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

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