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    Синоптики не исключают рекорд. Жара в Петербурге усиливается, в субботу обещают 32

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    Температура в Петербурге растёт. И рассчитывать на прохладный ветерок не стоит.

    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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    По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 30 июня в городе будет малооблачно, без осадков, ветер слабый. Температура воздуха, ночью опускавшаяся до 15–17 градусов, днем достигнет 27–29.

    «Сегодня Северная столица останется под влиянием антициклона. В условиях малооблачной, спокойной и сухой погоды солнечные лучи продолжат активно прогревать воздушные массы. <...> Атмосферное давление будет меняться мало и составит 766 мм рт. ст., что выше нормы», — сообщает ведущий специалист Центра «ФОБОС» Михаил Леус.

    В пятницу, по его словам, возможен суточный рекорд тепла. СЗ УГМС обещает 29–31 градус. А в субботу — 30–32. И всё это при слабом ветре.

    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

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