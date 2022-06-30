Синоптики не исключают рекорд. Жара в Петербурге усиливается, в субботу обещают 32

Температура в Петербурге растёт. И рассчитывать на прохладный ветерок не стоит.
По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 30 июня в городе будет малооблачно, без осадков, ветер слабый. Температура воздуха, ночью опускавшаяся до 15–17 градусов, днем достигнет 27–29.
«Сегодня Северная столица останется под влиянием антициклона. В условиях малооблачной, спокойной и сухой погоды солнечные лучи продолжат активно прогревать воздушные массы. <...> Атмосферное давление будет меняться мало и составит 766 мм рт. ст., что выше нормы», — сообщает ведущий специалист Центра «ФОБОС» Михаил Леус.
В пятницу, по его словам, возможен суточный рекорд тепла. СЗ УГМС обещает 29–31 градус. А в субботу — 30–32. И всё это при слабом ветре.