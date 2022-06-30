После крушения вертолёта в Якутии врачи спасают 17 человек, СК показывает искорёженный Ми-8

После жёсткой посадки вертолёта Ми-8 в Якутии госпитализированы 17 человек, передаёт 30 июня региональный минздрав. На фотографиях СК видно, что воздушное судно упало на бок, винт и хвост сломаны.

«После оказания необходимой медицинской помощи на месте 17 пострадавших эвакуированы санитарным рейсом в РБ№2-ЦЭМП. Состояние двух пострадавших — крайне тяжелое, остальные — тяжелой и средней тяжести. Всё необходимое лечение пациенты получают в полном объеме», — говорится в пресс-релизе минздрава.

Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ сообщает, что вечером 29 июня вертолёт вылетел из Усть-Майского района в Алданский район и совершил жёсткую посадку в лесу около населённого пункта Чагды. На борту находились три члена экипажа и 20 сотрудников авиалесоохраны. По данным авиакомпании «Полярные авиалинии», которой принадлежит вертолёт, он был задействован в «переброске десанта авиалесоохраны». Авиакомпания обещает помощь пострадавшим.



Пострадавшие — местные парашютисты-десантники, рассказал РИА Новости министр экологии, природопользования и лесного хозяйства республики Евгений Перфильев. Авиалесоохрана направляла в Якутию 150 парашютистов-десантников из Забайкальского края и Бурятии на борьбу с лесными пожарами.

