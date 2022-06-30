Водителю фуры, в которой погибли 53 человека, грозит смертная казнь

В Техасе, США, водителю фуры, в которой погибли 53 мигранта, и его сообщнику грозит суровое наказание вплоть до смертной казни. По делу проходят ещё два человека.



Как передаёт 30 июня РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз американского Минюста, 45-летнему водителю грузовика Гомеру Заморано предъявлены обвинения в незаконном ввозе иностранцев.



«Заморано обвиняется по уголовному делу по пункту обвинения в незаконной перевозке иностранцев, повлекшей смерть. Он родом из Браунсвилла, но проживает в Пасадене, штат Техас. Если Заморано признают виновным, ему грозит пожизненное заключение или, возможно, смертная казнь», — говорится в пресс-релизе.

