Водителю фуры, в которой погибли 53 человека, грозит смертная казнь

В Техасе, США, водителю фуры, в которой погибли 53 мигранта, и его сообщнику грозит суровое наказание вплоть до смертной казни. По делу проходят ещё два человека.
Как передаёт 30 июня РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз американского Минюста, 45-летнему водителю грузовика Гомеру Заморано предъявлены обвинения в незаконном ввозе иностранцев.
«Заморано обвиняется по уголовному делу по пункту обвинения в незаконной перевозке иностранцев, повлекшей смерть. Он родом из Браунсвилла, но проживает в Пасадене, штат Техас. Если Заморано признают виновным, ему грозит пожизненное заключение или, возможно, смертная казнь», — говорится в пресс-релизе.
Обвинения в сговоре с целью транспортировки нелегалов предъявлены и Кристиану Мартинесу. Ему тоже грозит пожизненное заключение или смертная казнь.
Ещё двое обвиняются в незаконном хранении оружия, санкция — до 10 лет тюрьмы. Это граждане Мексики Хуан Мендес и Хуан Бильбао, на которых зарегистрирован прицеп.
27 июня местный рабочий на просёлочной дороге на юго-западе Сан-Антонио услышал стоны, заглянул внутрь прицепа и увидел множество тел. По данным пожарного департамента, в фуре не было воды и кондиционера, не хватало воздуха. Люди умерли от удушья. По последним данным, скончались 53 человека, выжили около десяти. Перевозили не только взрослых, но и детей.
Президент Мексики связал трагедию с торговлей людьми и отсутствием контроля на мексиканско-американской границе и внутри США. Миграционный поток из стран Латинской Америки в США достиг максимальных цифр на фоне экономических сложностей, усугубившихся из-за пандемии коронавируса.