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    Путин подтвердил цели спецоперации на Украине и рассказал о сроках

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    3 комментария

    Президент России Владимир Путин заявил, что конечной целью операции на Украине является освобождение Донбасса. Не менее важны гарантии безопасности РФ. Об этом глава государства сообщил по итогам шестого Каспийского саммита, передает ТАСС.

    Владимир Путин также добавил, что в данный момент не стоит говорить о сроках окончания спецоперации. Они «связаны с интенсивностью боевых действий».

    «Я, конечно, верховный главнокомандующий, но я все-таки не заканчивал академию Генерального штаба», – добавил президент России отметив, что полностью доверяет профессиональным военным, которые проводят операцию на Украине.

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    Комментарии (3)

    hal9000
    На месте профессиональных военных я бы затягивал любую кампанию как можно дольше..так бабки там крутятся неплохие..и возможности урвать когда еще будут..)
    za победу!
    пилюлю от старости ещё не изобрели однако
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