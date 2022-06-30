Путин подтвердил цели спецоперации на Украине и рассказал о сроках

Президент России Владимир Путин заявил, что конечной целью операции на Украине является освобождение Донбасса. Не менее важны гарантии безопасности РФ. Об этом глава государства сообщил по итогам шестого Каспийского саммита, передает ТАСС.



Владимир Путин также добавил, что в данный момент не стоит говорить о сроках окончания спецоперации. Они «связаны с интенсивностью боевых действий».

«Я, конечно, верховный главнокомандующий, но я все-таки не заканчивал академию Генерального штаба», – добавил президент России отметив, что полностью доверяет профессиональным военным, которые проводят операцию на Украине.