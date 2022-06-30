Как кошка с собакой и самые фотогеничные цветы. Петербург пережил ещё один день жары

В Петербурге снова действительно жарко. Рекорды температура пока не бьет, однако в городе действительно жарко. Фотокорреспондент «Фонтанки» показывает, как прошёл день. И читатели тоже.
Пока одни жители Петербурга спасаются от жары на траве или в воде (даже когда лезть в неё нельзя)...
Другие выгуливают собак. Кошки в это время, как и положено, гуляют сами по себе.
Познать дзен в Петербурге в плюс 29 - немудрено.
Некоторым в деле релакса помогают цветы.
И читателям «Фонтанки» - тоже. Самыми фотогеничными оказались пионы.