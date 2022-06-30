    Пробки

    1/10

    usd51.16eur53.86
    Война градозащитыЧто делать с валютойУчись выживать в жаруОбраз жизниДуховный путь 2.0ТуризмОбразованиеПодбираем вузПромышленный ПетербургВакансии

    Как кошка с собакой и самые фотогеничные цветы. Петербург пережил ещё один день жары

    701
    обсудить

    В Петербурге снова действительно жарко. Рекорды температура пока не бьет, однако в городе действительно жарко. Фотокорреспондент «Фонтанки» показывает, как прошёл день. И читатели тоже.

    Пока одни жители Петербурга спасаются от жары на траве или в воде (даже когда лезть в неё нельзя)...

    автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
    автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
    ПоделитьсяПоделиться

    Другие выгуливают собак. Кошки в это время, как и положено, гуляют сами по себе.

    автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
    автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
    ПоделитьсяПоделиться

    Познать дзен в Петербурге в плюс 29 - немудрено.

    автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
    автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
    ПоделитьсяПоделиться

    Некоторым в деле релакса помогают цветы.

    автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
    автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
    ПоделитьсяПоделиться

    И читателям «Фонтанки» - тоже. Самыми фотогеничными оказались пионы.

    ПоделитьсяПоделиться
    автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
    автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
    автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
    автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
    автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
    автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
    автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
    автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале Фонтанка SPB online. Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК1
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (0)

    Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

    Новости компаний

    close
    close