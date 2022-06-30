Санкции — не форс-мажор. Минэкономразвития не поддержало законопроект

«Мы выступили противниками данных изменений. На наш взгляд, мы должны были сделать всё, чтобы текущая ситуация не приводила к тому, чтобы какая-то из сторон становилась сильнее в силу того, что законодатель начал ее как-то чуть-чуть больше защищать», — отметил он в ходе сессии «Непреодолимая сила и невозможность исполнения в условиях санкций» на X Петербургском международном юрфоруме (цитата по «Интерфаксу»).



Законопроект предполагал, что обязательства по контрактам автоматически прекращаются, если их невозможно выполнить из-за санкций. В случае временных затруднений ответственная за исполнение договора сторона освобождалась бы от санкций и неустоек, а вторая получила бы право отказаться от договора, заранее об этом предупредив.