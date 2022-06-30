Санкции — не форс-мажор. Минэкономразвития не поддержало законопроект

Минэкономразвития РФ не поддержало законопроект о признании санкций форс-мажором. Об этом 29 июня заявил замминистра Алексей Херсонцев.
«Мы выступили противниками данных изменений. На наш взгляд, мы должны были сделать всё, чтобы текущая ситуация не приводила к тому, чтобы какая-то из сторон становилась сильнее в силу того, что законодатель начал ее как-то чуть-чуть больше защищать», — отметил он в ходе сессии «Непреодолимая сила и невозможность исполнения в условиях санкций» на X Петербургском международном юрфоруме (цитата по «Интерфаксу»).
Законопроект предполагал, что обязательства по контрактам автоматически прекращаются, если их невозможно выполнить из-за санкций. В случае временных затруднений ответственная за исполнение договора сторона освобождалась бы от санкций и неустоек, а вторая получила бы право отказаться от договора, заранее об этом предупредив.
Сейчас суды в каждом конкретном споре решают, был форс-мажор или нет, а, если договор из-за него разрывается, компании могут избежать финансовой ответственности в виде неустоек и штрафов.
К лету Торгово-промышленная палата РФ (ТПП РФ) получила несколько тысяч заявлений российских компаний о форс-мажоре по контрактам с российскими заказчиками, связанном с санкциями.