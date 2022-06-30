Маршрут построен, или Куда петербуржцы едут в выходные

С приходом теплой погоды многие садятся за руль и отправляются осваивать любимые пригороды. «Фонтанка» собирает советы читателей — как подготовиться к поездке, где «заправить» не только автомобиль, но и себя, и каким трассам отдавать предпочтение. Расскажите о своем путешествии выходного дня и получите полезные призы.

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Мы ждем от вас:

Чек-листы. О чем не забыть, собираясь в дорогу? Что обязательно положить в багажник? Сколько еды брать с собой? Какой перекус — самый лучший? Расскажите нам.



Лайфхаки. Куда заехать за вкусным кофе? Как собрать классный плей-лист для путешествия? Чем развлечь себя в пути? Какую трассу использовать — «Скандинавию» или, может быть, М-11? Поделитесь своим опытом с другими путешественниками.

Чтобы ехать по большой трассе было приятно, дорожное покрытие должно быть ровным, твердым, без ям и колеи износа. Поэтому во время строительства используется асфальтобетон, рецепт которого учитывает интенсивность движения и климат. Такой материал, к примеру, помогает путешествовать со всеми удобствами водителям, едущим по «Скандинавии» или М-11. Здесь под колесами машин находится особый битум, созданный специально для петербургской погоды в исследовательском центре компании «Газпромнефть-Битумные материалы». Он скрепляет составляющие асфальта, оказывает сопротивление жаре и холоду. И делает загородные путешествия петербуржцев не только интересными, но и комфортными и безопасными.



Читательский конкурс продлится с 30 июня по 17 июля 2022 года включительно.* В течение этого времени вы можете присылать свои советы на электронный адрес projects-ajur@yandex.ru.** Не забывайте указывать имя, фамилию и номер телефона, иначе мы не сможем вручить вам приз.

Если хотите приложить фотографии, то просим присылать не более пяти изображений хорошего качества, ширина — не менее 800 пикселей. Суммарный вес всех отправленных фотографий не должен превышать 5 мегабайт. Они не должны быть опубликованы в интернете на коммерческих условиях.***

Самые полезные и интересные истории о путешествиях выходного дня будут опубликованы на «Фонтанке». Компания «Газпромнефть-Битумные материалы» выберет пятерых победителей конкурса и вручит им практичные подарки, которые наверняка пригодятся в будущих поездках. Материал подготовлен специально для ООО «Газпромнефть-Битумные материалы». * Организатор конкурса — компания «Газпромнефть-Битумные материалы», подробнее об условиях конкурса. ** Присылая свою историю, вы соглашаетесь на обработку персональных данных.



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