Глава СК Бастрыкин предложил кардинально наказывать чиновников за коррупцию

Конфискация имущества для чиновников, попавшихся на коррупции, должна быть введена в России. Такое заявление сделал глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.



По его мнению, такая мера наказания должна быть добавлена в Уголовный кодекс, сообщает ТАСС. Заявление глава СК сделал в интервью в кулуарах Петербургского международного юридического форума.

Отмечается, что в 2021 году самый частый размер взятки в России, по данным судебного департамента ВС, составлял от 10 до 50 тысяч рублей. За политическую коррупцию не было вынесено ни одного приговора.