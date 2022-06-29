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    Глава СК Бастрыкин предложил кардинально наказывать чиновников за коррупцию

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    12 комментариев

    Конфискация имущества для чиновников, попавшихся на коррупции, должна быть введена в России. Такое заявление сделал глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.

    По его мнению, такая мера наказания должна быть добавлена в Уголовный кодекс, сообщает ТАСС. Заявление глава СК сделал в интервью в кулуарах Петербургского международного юридического форума.

    Отмечается, что в 2021 году самый частый размер взятки в России, по данным судебного департамента ВС, составлял от 10 до 50 тысяч рублей. За политическую коррупцию не было вынесено ни одного приговора.

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    Комментарии (12)

    Евгений СПб
    с себя начнет?
    157275652
    Неужели Геленджикский дворец наконец перейдет в госсобственность?
    angel of death
    чисто поржать?
    Задорнов же рассказывал - конечно, будут они бороться сами с собой... 10 раз...
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