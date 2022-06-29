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    «Зенит» разгромил ЦСКА перед Суперкубком с другой московской командой

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    «Зенит» нанес разгромное поражение московскому ЦСКА в игре предсезонного турнира. Встреча, прошедшая 29 июня, завершилась со счетом 3:0 в пользу сине-бело-голубых.

    Победить петербургский клуб смог благодаря дублю Алексея Сутормина и голу Андрея Мостового. Два гола в этой игре были забиты с пенальти.

    Для петербургского «Зенита» это последняя встреча в турнире. Предыдущие игры также закончились победами, но в серии пенальти. ЦСКА еще предстоит сыграть с «Пари Нижний Новгород» и «Сочи».

    «Зениту» же предстоит встреча с московским «Спартаком». 9 июля команды сойдутся на «Газпром Арене» в борьбе за Суперкубок России.

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