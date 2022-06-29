«Зенит» разгромил ЦСКА перед Суперкубком с другой московской командой

«Зенит» нанес разгромное поражение московскому ЦСКА в игре предсезонного турнира. Встреча, прошедшая 29 июня, завершилась со счетом 3:0 в пользу сине-бело-голубых.



Победить петербургский клуб смог благодаря дублю Алексея Сутормина и голу Андрея Мостового. Два гола в этой игре были забиты с пенальти.



Для петербургского «Зенита» это последняя встреча в турнире. Предыдущие игры также закончились победами, но в серии пенальти. ЦСКА еще предстоит сыграть с «Пари Нижний Новгород» и «Сочи».

