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    Выпуск больше чем 0. Росстат рассказал, на сколько упало производство легковушек в России в мае

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    7 комментариев

    Снижение производства легковушек в России в мае 2022 года составило 96,7% по сравнению с маем 2021 года. Таковы данные Росстата, опубликованные 29 июня.

    Как сообщает ведомство, по сравнению с апрелем производство легковушек упало на 81,3 процента. Отмечается, что всего с января по май в России с конвейера сошли 268 тысяч легковых машин. Это почти в два раза меньше, чем годом ранее.

    Падение производства коснулось не только легкового транспорта, но и грузовиков. Правда, там это не настолько заметно. В мае оно составило 39,3 процента. С января по май в России произвели чуть более 60 тысяч грузовиков, что на 12 процентов меньше, чем в 2021 году.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что производство автомобилей в стране резко упало из-за ухода иностранных компаний. Глава государства отметил, что необходимо разработать совершенно новую стратегию. Она должна включать в себя развитие автопрома внутри страны.

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    Комментарии (7)

    274688988
    Да, это прыжок с обрыва вниз. До дна еще далеко лететь... Рывок не помог, все что можно уже порвали
    hal9000
    То что в России выпускается вообще надо закрыть..нормальные заводы позакрывали..один хлам остался..Тольятти и Самару надо вообще сравнять с землей..так издеватся над собственным народом как Автоваз..даже Гитлер себе не позволял..
    Гера-Фотич
    Перекур!
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