Выпуск больше чем 0. Росстат рассказал, на сколько упало производство легковушек в России в мае

Снижение производства легковушек в России в мае 2022 года составило 96,7% по сравнению с маем 2021 года. Таковы данные Росстата, опубликованные 29 июня.



Как сообщает ведомство, по сравнению с апрелем производство легковушек упало на 81,3 процента. Отмечается, что всего с января по май в России с конвейера сошли 268 тысяч легковых машин. Это почти в два раза меньше, чем годом ранее.

Падение производства коснулось не только легкового транспорта, но и грузовиков. Правда, там это не настолько заметно. В мае оно составило 39,3 процента. С января по май в России произвели чуть более 60 тысяч грузовиков, что на 12 процентов меньше, чем в 2021 году.