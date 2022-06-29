«Никто нас не может блокировать и замораживать». Медведеву и Беглову показали «Северный полюс»

Автор: Александр Беглов / ВКонтакте
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, губернатор Петербурга Александр Беглов и полпред президента в СЗФО Александр Гуцан побывали на «Адмиралтейских верфях», где осмотрели ледостойкую самодвижущуюся платформу «Северный полюс».
Как сообщили 29 июня в пресс-службе Смольного, не имеющая аналогов в мире платформа, которая может принимать на борту тяжелые вертолёты, готовится к последнему этапу ходовых испытаний, его начало запланировано на 30 июня.
«Платформа «Северный полюс» завершает цикл испытаний и готовится к первому походу в высокие широты. Эта экспедиция для нашей страны исключительно важна. <…> Выход платформы в море еще раз доказывает, что никто нас не может ни блокировать, ни ограничивать, ни как-то там «замораживать», даже если нашим противникам этого очень хочется», — сказал Медведев (цитата по ТАСС).
Ледостойкая самодвижущаяся платформа «Северный полюс» была заложена 10 апреля 2019 года, а спущена на воду 18 декабря 2020 года. Она войдет в состав научно-экспедиционного флота Арктического и Антарктического научно-исследовательского института. Судно будет круглогодично проводить исследования в Северном Ледовитом океане и выполнять задачи по социально-экономическому развитию российской Арктической зоны.