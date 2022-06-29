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    «Никто нас не может блокировать и замораживать». Медведеву и Беглову показали «Северный полюс»

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    2 комментария

    Автор: Александр Беглов / ВКонтакте

    Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, губернатор Петербурга Александр Беглов и полпред президента в СЗФО Александр Гуцан побывали на «Адмиралтейских верфях», где осмотрели ледостойкую самодвижущуюся платформу «Северный полюс».

    Как сообщили 29 июня в пресс-службе Смольного, не имеющая аналогов в мире платформа, которая может принимать на борту тяжелые вертолёты, готовится к последнему этапу ходовых испытаний, его начало запланировано на 30 июня.

    «Платформа «Северный полюс» завершает цикл испытаний и готовится к первому походу в высокие широты. Эта экспедиция для нашей страны исключительно важна. <…> Выход платформы в море еще раз доказывает, что никто нас не может ни блокировать, ни ограничивать, ни как-то там «замораживать», даже если нашим противникам этого очень хочется», — сказал Медведев (цитата по ТАСС).

    Ледостойкая самодвижущаяся платформа «Северный полюс» была заложена 10 апреля 2019 года, а спущена на воду 18 декабря 2020 года. Она войдет в состав научно-экспедиционного флота Арктического и Антарктического научно-исследовательского института. Судно будет круглогодично проводить исследования в Северном Ледовитом океане и выполнять задачи по социально-экономическому развитию российской Арктической зоны.

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    Комментарии (2)

    Евгений СПб
    Рудники урановые пусть им покажут, на 25 лет.
    angel of death
    а можно их туда отправить, как спецпредставителей? =/
    и госдуму туда же перенести, чтобы избавить Москву от пробок? =/
    пусть метро туда роют... следующая станция Северный-Полюс...
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