В Госдуме придумали, как сделать Байкал чище

Законопроект, согласно которому может быть запрещена продажа одноразовых пакетов и посуды из пластика, внесен в Госдуму. Речь идет о поправках в уже действующий закон «Об охране озера Байкал». Документ появился на официальном сайте нижней палаты парламента 29 июня.
Как следует из текста документа, речь идет о запрете на продажу не только пакетов и посуды, но и одноразовых сумок, мешков и иных видов товаров. Полный перечень должен быть опубликован позже.
«В связи с прогнозируемым увеличением внутреннего туристического потока, а также отсутствием механизмов утилизации пластика, загрязнение берегов Байкала и его водотоков пластиковыми отходами будет только возрастать», — говорят авторы законопроекта в пояснительной записке к документу.
Там же отмечается, что, по последним данным, в 2019 году средняя концентрация частиц микропластика на поверхностных водах Байкала составляла 42 000 на квадратный метр. К 2021 году концентрация составила уже 62 000. В целом это сравнимо со средним загрязнением озер во всем мире. Однако, если учитывать частицы мини-микропластика, загрязнение вырастет «на 2–3 порядка».
В случае принятия документа, в центральной экологической зоне Байкала он начнет работать с 1 марта 2023 года. В буферной — еще через год, в марте 2024-го.