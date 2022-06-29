В Госдуме придумали, как сделать Байкал чище

Законопроект, согласно которому может быть запрещена продажа одноразовых пакетов и посуды из пластика, внесен в Госдуму. Речь идет о поправках в уже действующий закон «Об охране озера Байкал». Документ появился на официальном сайте нижней палаты парламента 29 июня.

Как следует из текста документа, речь идет о запрете на продажу не только пакетов и посуды, но и одноразовых сумок, мешков и иных видов товаров. Полный перечень должен быть опубликован позже.



«В связи с прогнозируемым увеличением внутреннего туристического потока, а также отсутствием механизмов утилизации пластика, загрязнение берегов Байкала и его водотоков пластиковыми отходами будет только возрастать», — говорят авторы законопроекта в пояснительной записке к документу.