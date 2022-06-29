    Пробки

    1/10

    usd51.16eur53.86
    Война градозащитыЧто делать с валютойУчись выживать в жаруОбраз жизниДуховный путь 2.0ТуризмОбразованиеПодбираем вузПромышленный ПетербургВакансии

    В Госдуме придумали, как сделать Байкал чище

    1706
    6 комментариев

    Законопроект, согласно которому может быть запрещена продажа одноразовых пакетов и посуды из пластика, внесен в Госдуму. Речь идет о поправках в уже действующий закон «Об охране озера Байкал». Документ появился на официальном сайте нижней палаты парламента 29 июня.

    Как следует из текста документа, речь идет о запрете на продажу не только пакетов и посуды, но и одноразовых сумок, мешков и иных видов товаров. Полный перечень должен быть опубликован позже.

    «В связи с прогнозируемым увеличением внутреннего туристического потока, а также отсутствием механизмов утилизации пластика, загрязнение берегов Байкала и его водотоков пластиковыми отходами будет только возрастать», — говорят авторы законопроекта в пояснительной записке к документу.

    Там же отмечается, что, по последним данным, в 2019 году средняя концентрация частиц микропластика на поверхностных водах Байкала составляла 42 000 на квадратный метр. К 2021 году концентрация составила уже 62 000. В целом это сравнимо со средним загрязнением озер во всем мире. Однако, если учитывать частицы мини-микропластика, загрязнение вырастет «на 2–3 порядка».

    В случае принятия документа, в центральной экологической зоне Байкала он начнет работать с 1 марта 2023 года. В буферной — еще через год, в марте 2024-го.

    Больше интересных новостей в нашем официальном телеграм-канале Фонтанка SPB online. Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК1
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ3
    ПЕЧАЛЬ0

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (6)

    Pe⁴alno
    чисто там где не мусорят :) так учил меня дедушка, а эти просто языком молотят и бумагу пачкают :(
    Евгений СПб
    Ну всё! Хана Байкалу!
    angel of death
    а я думал они очередной ЦБК на нём построят... чую я накаркаю...
    читать все комментариидобавить комментарий

    Новости компаний

    close
    close