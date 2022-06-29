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    НАТО признал Россию главной угрозой для себя: самое важное о санкциях и спецоперации за 29 июня

    Что произошло за последние сутки

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    3 комментария
    Североатлантический альянс заявляет, что не стремится к конфронтации и не представляет угрозы для России
    Североатлантический альянс заявляет, что не стремится к конфронтации и не представляет угрозы для РоссииФото: Дарья Пона / 74.RU
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    24 февраля по приказу Владимира Путина российские Вооруженные силы начали специальную военную операцию на территории Украины. Мир ответил на это беспрецедентными санкциями, а иностранные компании — уходом с российского рынка. Каждый вечер мы сообщаем вам о главных событиях минувшего дня. Сегодня подводим итоги 29 июня.

    Центробанк поспорил с Минфином о том, что делать с курсом рубля

    Доллар и евро на Московской бирже рухнули до уровней 2015 года. Курс доллара опустился до 51 рубля, евро — ниже 53 рублей. Глава Минфина Антон Силуанов заявил, что рубль «слишком переукреплен», это дорого обходится бюджету. Для его ослабления ведомство готово сверхнефтегазовые доходы направлять на интервенции на валютном рынке (имеются в виду вложения в валюту «дружественных» стран).

    Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина против: она говорит, что попытки достичь старого курса рубля сделают его искусственным и грозят в будущем девальвацией, а плавающий курс позволяет экономике адаптироваться к новым условиям.

    Санкции затронули почти три четверти малого бизнеса в России

    Санкции, введенные из-за спецоперации на территории Украины, затронули 73% представителей малого бизнеса в России. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на опрос Фонда общественного мнения. В нем приняли участие 735 предпринимателей. 25% участников опроса не заметили негативного влияния санкций, еще 2% затруднились ответить. Чаще всего предприниматели сталкивались с уменьшением числа заказов и клиентов (44% всех опрошенных), ростом издержек и инфляцией (41%) и проблемами с поставками (39%). При этом 65% опрошенных считают, что санкции не разрушат экономику России

    Новые санкции Великобритании

    Великобритания пополнила санкционный список: в него вошли владелец управляющей компании «Интеррос» («Норильский никель», «Роза Хутор», «Петровакс Фарм»), сын главного акционера «Сафмар» Михаила Гуцериева, основной акционер «М.Видео» и «Эльдорадо» Саид Гуцериев, губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев, его супруга Анна Цивилева и Московский индустриальный банк. Как сообщает ТАСС, под санкции, предполагающие запрет на въезд в страну и заморозку активов в случае их обнаружения, также попали предприниматель Саит-Салам Гуцериев (брат Михаила Гуцериева), глава трубопроводной компании «Велесстрой» хорват Михайло Перенчевич, первый заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил РФ, генерал-полковник Сергей Рудской.

    НАТО признал Россию главной угрозой

    Североатлантический альянс принял новую стратегическую концепцию, в которой Россия обозначена как «самая значительная и прямая угроза». Там говорится, что Россия стремится установить «сферы влияния и прямого контроля» и доказала готовность «применить силу для достижения своих политических целей», которые «подрывают международный порядок». При этом также подчеркивается, что альянс не стремится к конфронтации и не представляет угрозы для России, но продолжит сплоченно реагировать на враждебные действия.

    Финляндию и Швецию позвали в НАТО

    На саммите в Мадриде, где была принята новая стратегическая концепция НАТО, в альянс официально пригласили Швецию и Финляндию. Страны подпишут протоколы о вступлении в Североатлантический альянс.

    Швеция и Финляндия решили отказаться от внеблокового статуса после 24 февраля.

    Сирия признает ЛНР и ДНР

    В МИД Сирии сообщили, что страна признает независимость ДНР и ЛНР. Решение пока не оформлено на бумаге, но в диппредставительстве заявили о намерении наладить с республиками Донбасса контакты для согласования рамок укрепления отношений, включая установление дипломатических отношений в соответствии с установленными нормами.

    Первой независимость республик в конце февраля 2022 года признала Россия, позднее аналогичное решение приняли Абхазия и Южная Осетия, которые, в свою очередь, также являются частично признанными государствами.

    Североатлантический альянс заявляет, что не стремится к конфронтации и не представляет угрозы для России
    Североатлантический альянс заявляет, что не стремится к конфронтации и не представляет угрозы для РоссииФото: Дарья Пона / 74.RU

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    Екатерина Бормотова

    Журналист национальной редакции

    АбхазияАнтон СилуановГрузияНАТОУкраинаФинляндияШвецияЭльвира НабиуллинасанкциибизнесЦентробанк РоссииМинфин РФЮжная Осетияспецоперация на Украине

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    Комментарии (3)

    Chekist
    Что-то всеидетпоплану молчит в бункере. Когда начнут деньги со счетов изымать (как надели себя этим правом главный по бункеру)
    Kezevo
    Сирия признала лднр))), племя людоедов в африке тоже признало лднр, за 2 калаша и мешок патронов...
    Григорич74
    Всё идёт строго по плану, только план становится всё более и более забористым.
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