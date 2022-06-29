НАТО признал Россию главной угрозой для себя: самое важное о санкциях и спецоперации за 29 июня

Североатлантический альянс заявляет, что не стремится к конфронтации и не представляет угрозы для России Фото: Дарья Пона / 74.RU Поделиться Поделиться





24 февраля по приказу Владимира Путина российские Вооруженные силы начали специальную военную операцию на территории Украины. Мир ответил на это беспрецедентными санкциями, а иностранные компании — уходом с российского рынка. Каждый вечер мы сообщаем вам о главных событиях минувшего дня. Сегодня подводим итоги 29 июня .

Центробанк поспорил с Минфином о том, что делать с курсом рубля

Доллар и евро на Московской бирже рухнули до уровней 2015 года. Курс доллара опустился до 51 рубля, евро — ниже 53 рублей. Глава Минфина Антон Силуанов заявил, что рубль «слишком переукреплен», это дорого обходится бюджету. Для его ослабления ведомство готово сверхнефтегазовые доходы направлять на интервенции на валютном рынке (имеются в виду вложения в валюту «дружественных» стран).

Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина против: она говорит, что попытки достичь старого курса рубля сделают его искусственным и грозят в будущем девальвацией, а плавающий курс позволяет экономике адаптироваться к новым условиям.

Санкции затронули почти три четверти малого бизнеса в России Санкции, введенные из-за спецоперации на территории Украины, затронули 73% представителей малого бизнеса в России. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на опрос Фонда общественного мнения. В нем приняли участие 735 предпринимателей. 25% участников опроса не заметили негативного влияния санкций, еще 2% затруднились ответить. Чаще всего предприниматели сталкивались с уменьшением числа заказов и клиентов (44% всех опрошенных), ростом издержек и инфляцией (41%) и проблемами с поставками (39%). При этом 65% опрошенных считают, что санкции не разрушат экономику России

Новые санкции Великобритании Великобритания пополнила санкционный список: в него вошли владелец управляющей компании «Интеррос» («Норильский никель», «Роза Хутор», «Петровакс Фарм»), сын главного акционера «Сафмар» Михаила Гуцериева, основной акционер «М.Видео» и «Эльдорадо» Саид Гуцериев, губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев, его супруга Анна Цивилева и Московский индустриальный банк. Как сообщает ТАСС, под санкции, предполагающие запрет на въезд в страну и заморозку активов в случае их обнаружения, также попали предприниматель Саит-Салам Гуцериев (брат Михаила Гуцериева), глава трубопроводной компании «Велесстрой» хорват Михайло Перенчевич, первый заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил РФ, генерал-полковник Сергей Рудской.

НАТО признал Россию главной угрозой

Североатлантический альянс принял новую стратегическую концепцию, в которой Россия обозначена как «самая значительная и прямая угроза». Там говорится, что Россия стремится установить «сферы влияния и прямого контроля» и доказала готовность «применить силу для достижения своих политических целей», которые «подрывают международный порядок». При этом также подчеркивается, что альянс не стремится к конфронтации и не представляет угрозы для России, но продолжит сплоченно реагировать на враждебные действия.

Финляндию и Швецию позвали в НАТО

На саммите в Мадриде, где была принята новая стратегическая концепция НАТО, в альянс официально пригласили Швецию и Финляндию. Страны подпишут протоколы о вступлении в Североатлантический альянс. Швеция и Финляндия решили отказаться от внеблокового статуса после 24 февраля. Сирия признает ЛНР и ДНР

В МИД Сирии сообщили, что страна признает независимость ДНР и ЛНР. Решение пока не оформлено на бумаге, но в диппредставительстве заявили о намерении наладить с республиками Донбасса контакты для согласования рамок укрепления отношений, включая установление дипломатических отношений в соответствии с установленными нормами.

Первой независимость республик в конце февраля 2022 года признала Россия, позднее аналогичное решение приняли Абхазия и Южная Осетия, которые, в свою очередь, также являются частично признанными государствами.