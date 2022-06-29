Без ставки на брошь. Глава Центробанка больше не подает сигналы россиянам

Эльвира Набиуллина больше не подает сигналы. Теперь глава ЦБ выходит в свет без брошей, смысл которых пыталась разгадать вся страна. Например, неваляшка — тогда ЦБ сохранил ставку на уровне 6%. А когда был «пандемийный» домик — объявили режим самоизоляции. Когда она появилась в брошке «знак паузы» — ключевая ставка осталась прежней. Золотое сечение — знак гармонии. И множество птиц: голубь, снегирь, аист и орел. Броши пропадали и раньше — в непростые времена для экономики. И хотя сейчас рубль выстоял, возвращать броши Набиуллина пока не спешит.
Ключевая ставка ЦБ РФ на сегодня, 29 июня 2022 года, составляет 9,50 %.
Официальный курс Банка России 29 июня: доллар — 52,9699 ₽ (прогноз на 30 июня — 51,1580 ₽); евро — 55,8886 ₽ (прогноз на 30 июня — 53,8580 ₽).