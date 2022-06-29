    Пробки

    1/10

    usd51.16eur53.86
    Война градозащитыЧто делать с валютойУчись выживать в жаруОбраз жизниДуховный путь 2.0ТуризмОбразованиеПодбираем вузПромышленный ПетербургВакансии

    Без ставки на брошь. Глава Центробанка больше не подает сигналы россиянам

    11574
    9 комментариев

    Эльвира Набиуллина больше не подает сигналы. Теперь глава ЦБ выходит в свет без брошей, смысл которых пыталась разгадать вся страна. Например, неваляшка — тогда ЦБ сохранил ставку на уровне 6%. А когда был «пандемийный» домик — объявили режим самоизоляции. Когда она появилась в брошке «знак паузы» — ключевая ставка осталась прежней. Золотое сечение — знак гармонии. И множество птиц: голубь, снегирь, аист и орел. Броши пропадали и раньше — в непростые времена для экономики. И хотя сейчас рубль выстоял, возвращать броши Набиуллина пока не спешит.

    Ключевая ставка ЦБ РФ на сегодня, 29 июня 2022 года, составляет 9,50 %.

    Официальный курс Банка России 29 июня: доллар — 52,9699 ₽ (прогноз на 30 июня — 51,1580 ₽); евро — 55,8886 ₽ (прогноз на 30 июня — 53,8580 ₽).

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    © Фонтанка.Ру

    По теме

    ЛАЙК1
    СМЕХ4
    УДИВЛЕНИЕ3
    ГНЕВ2
    ПЕЧАЛЬ3

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (9)

    Pe⁴alno
    сложно быть умным , талантливым руководителем который вынужден тратить свои силы на деструктивные процессы вызванные , просто для того чтобы что-то было доказано своему потерянному рассудку. в трауре тётка вот и всё.....
    angel of death
    "доллар запретят? нет "
    просто примут закон, дающий по 20 лет за хранение? =)))))
    Zet
    А у неё есть брошь в виде песца? Ну или горжетка или воротник из него?
    читать все комментариидобавить комментарий

    Новости компаний

    close
    close