Госдума приняла обобщённый закон об иностранных агентах

Закон о регулировании деятельности в РФ иностранных агентов прошёл в Госдуме третье, окончательное чтение. Об этом сообщается 29 июня на сайте нижней палаты российского парламента.

По словам председателя комитета по безопасности и противодействию коррупции Василия Пискарёва, действующее законодательство об иноагентах вмещает в себя несогласованные положения. Инициатива позволит систематизировать их и сделать прозрачным контроль за деятельностью лиц и организаций «под зарубежным влиянием».



Согласно закону, иностранным агентом может быть признано лицо, получившее поддержку из-за рубежа или находящееся под иностранным влиянием, которое занимается в России политической деятельностью, сбором сведений в области военной, военно-технической деятельности РФ или распространением сообщений и материалов для неограниченного круга лиц.



Иноагентом может стать любое российское или иностранное юрлицо, вне зависимости от его организационно-правовой формы, иное объединение лиц или физическое лицо независимо от его гражданства.



Под «иностранным влиянием» подразумевается предоставление иностранным источником лицу поддержки или оказание воздействия на лицо, в том числе за счёт принуждения или убеждения. Под «поддержкой», в свою очередь, — денежные средства или иное имущество, а также организационно-методическое, научно-техническое или иное содействие. Тогда как «иностранные источники» — страны зарубежья и организации, граждане других стран, а также российские юрлица и граждане, уже получающие зарубежное финансирование или поддержку.



На иноагентов возлагается обязанность сообщать о наличии статуса своим работникам и органам публичной власти, в которые они обращаются. Кроме того, они обязаны маркировать свои материалы. Для них предусмотрен ряд запретов, в числе которых — просветительская деятельность в отношении несовершеннолетних, получение государственной финансовой поддержки и организация публичных мероприятий.

В случае нарушений уполномоченный орган теперь будет обязан выдать предписание об их устранении. Сделать это нужно будет в срок не менее месяца. Несоблюдение законодательства об иностранных агентах влечет за собой административную, уголовную и иную ответственность.

