Грузовик и пять машин сошлись на юге КАД и собрали многокилометровую пробку

Около 13:45 29 июня на 70-м километре внутреннего кольца КАД, между Пулковским шоссе и Дачным проспектом столкнулись грузовой и пять легковых автомобилей, сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад». На кадрах с места ДТП, снятых очевидцем, видно два столкнувшихся грузовика, один из которых самосвал, и поврежденный микроавтобус.

В результате аварии пострадал один человек. Поврежденный транспорт до сих пор занимает вторую, третью и четвертую полосы, и движение затруднено. Представители подрядной организации, обслуживающей дорогу, очищают проезжую часть от рассыпавшегося груза. По данным «Яндекс.Пробок», затор на внутреннем кольце растянулся почти на пять километров, начинаясь от развязки с Московским шоссе.