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    Грузовик и пять машин сошлись на юге КАД и собрали многокилометровую пробку

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    Внутреннее кольцо КАД на юге Петербурга сузила массовая авария с участием грузовика. Одному человеку потребовалась помощь медиков.

    читатель Фонтанки

    Около 13:45 29 июня на 70-м километре внутреннего кольца КАД, между Пулковским шоссе и Дачным проспектом столкнулись грузовой и пять легковых автомобилей, сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад». На кадрах с места ДТП, снятых очевидцем, видно два столкнувшихся грузовика, один из которых самосвал, и поврежденный микроавтобус.

    В результате аварии пострадал один человек. Поврежденный транспорт до сих пор занимает вторую, третью и четвертую полосы, и движение затруднено. Представители подрядной организации, обслуживающей дорогу, очищают проезжую часть от рассыпавшегося груза. По данным «Яндекс.Пробок», затор на внутреннем кольце растянулся почти на пять километров, начинаясь от развязки с Московским шоссе.

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