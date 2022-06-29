В Бенилюксе по делу ЮКОСа арестовали бренды водки Stolichnaya и Moskovskaya

Гаагский суд одобрил арест 18 алкогольных российских марок в странах Бенилюкса в качестве компенсации ущерба на 50 миллиардов долларов по иску бывших акционеров ЮКОСа против России.

В частности, речь идет о брендах Stolichnaya и Moskovskaya, сообщает GML, представляющая интересы бывших акционеров ЮКОСа, 29 июня. В том случае, если Россия продолжит отказываться от исполнения решений суда, истцы выставят водочные марки на торги.



Решение, по словам генерального директора GML Тима Осборна, можно назвать «судьбоносным», поскольку оно «открывает путь к законному исполнению решений путем ареста российской государственной собственности не только в Нидерландах, но и в 168 других странах мира в соответствии с Нью-Йоркской конвенцией».