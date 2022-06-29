В Бенилюксе по делу ЮКОСа арестовали бренды водки Stolichnaya и Moskovskaya

Гаагский суд одобрил арест 18 алкогольных российских марок в странах Бенилюкса в качестве компенсации ущерба на 50 миллиардов долларов по иску бывших акционеров ЮКОСа против России.
В частности, речь идет о брендах Stolichnaya и Moskovskaya, сообщает GML, представляющая интересы бывших акционеров ЮКОСа, 29 июня. В том случае, если Россия продолжит отказываться от исполнения решений суда, истцы выставят водочные марки на торги.
Решение, по словам генерального директора GML Тима Осборна, можно назвать «судьбоносным», поскольку оно «открывает путь к законному исполнению решений путем ареста российской государственной собственности не только в Нидерландах, но и в 168 других странах мира в соответствии с Нью-Йоркской конвенцией».
Спор вокруг советских брендов водки Stolichnaya и Moskovskaya между федеральным казенным предприятием «Союзплодоимпорт» и компанией SPI Юрия Шефлера, владеющей правом на эти товарные знаки во многих странах мира, тянется с начала 2000-х годов. В мае 2020 года принадлежащие «Союзплодоимпорту» бренды арестовали по иску бывших акционеров ЮКОСа — компаний Hulley Enterprises, Yukos Universal и Veteran Petroleum. Через полгода суд в Гааге принял решение о снятии ареста.