За «выбивание долгов» — на десяточку. В Госдуму внесли проект об ужесточении ответственности коллекторов

Депутаты Госдумы во главе с председателем комитета нижней палаты по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым внесли на рассмотрение проект поправок в Уголовный кодекс, касающихся действий коллекторов. Документ опубликован в базе Думы 29 июня. Авторы отмечают, что за последние годы выросло количество поступающих от граждан жалоб на действия коллекторов. Парламентарии считают, что существующие законодательные нормы об ответственности за незаконные действия по возврату просроченной задолженности «в достаточной степени неэффективны», а их применение на практике «вызывает затруднения». Теперь УК хотят дополнить специальной нормой об ответственности для коллекторов.



«Предлагается установить повышенную ответственность за совершение действий, направленных на возврат просроченной задолженности физических лиц, сопряженных с применением насилия или угрозой его применения, уничтожением или повреждением имущества, угрозой таких уничтожения или повреждения, либо распространением заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство физического лица, по отношению к аналогичным деяниям, совершаемым без указанной цели», — сказано в пояснительной записке.

Так, за подобные деяния хотят наказывать штрафом от 300 до 500 тысяч рублей, либо принудительными работами на срок до 5 лет, либо лишением свободы на тот же срок. Если же преступление совершено группой лиц — до десяти лет лишения свободы.

