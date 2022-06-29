В Приамурье 19 вагонов сошли с рельсов. Перекрыт Транссиб

В Амурской области на перегоне Сгибеево — Большая Омутная с рельсов сошли 19 вагонов грузового поезда. На место выехала группа следователей. Об этом 29 июня сообщает «Интерфакс» со ссылкой на межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.

«Организована доследственная проверка по ч. 1 ст. 263 УК РФ — нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. В настоящее время на месте происшествия работают следователи», — рассказали в ведомстве.

