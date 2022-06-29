Петербургские чиновники объяснили, почему ограничили доступ к выставке о битве за Мариуполь. Там нашлась фашистская символика

Скандалом с патриотическими силами и пабликами в соцсетях, в том числе близкими к бизнесмену Евгению Пригожину, обернулась выставка «Битва за Мариуполь». В минувшие выходные её проводили в Пушкинском районе Петербурга.

По данным Z-каналов, якобы чиновники районной администрации не захотели видеть литеры «Z» и «V», а также «фигурки Гиви и Моторолы», объяснив это в том числе и тем, что ряд артистов отказались выходить на сцену рядом с милитаристской символикой.



Такую позицию транслировали и публичные деятели, например лидер «Справедливой России» Сергей Миронов («Господам и госпожам из администрации пора определиться: или они поддерживают президента и СВО, или покидают госслужбу»), и пользователи, чьи аккаунты во «ВКонтакте» напоминают страницы ботов (например, у них нет аватарок).

