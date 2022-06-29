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    Боевые действия на Украине

    Петербургские чиновники объяснили, почему ограничили доступ к выставке о битве за Мариуполь. Там нашлась фашистская символика

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    7 комментариев

    Скандалом с патриотическими силами и пабликами в соцсетях, в том числе близкими к бизнесмену Евгению Пригожину, обернулась выставка «Битва за Мариуполь». В минувшие выходные её проводили в Пушкинском районе Петербурга.

    По данным Z-каналов, якобы чиновники районной администрации не захотели видеть литеры «Z» и «V», а также «фигурки Гиви и Моторолы», объяснив это в том числе и тем, что ряд артистов отказались выходить на сцену рядом с милитаристской символикой.

    Такую позицию транслировали и публичные деятели, например лидер «Справедливой России» Сергей Миронов («Господам и госпожам из администрации пора определиться: или они поддерживают президента и СВО, или покидают госслужбу»), и пользователи, чьи аккаунты во «ВКонтакте» напоминают страницы ботов (например, у них нет аватарок).

    Вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский объяснил «Фонтанке», что произошло на фестивале «День русской славы», в рамках которого проходила выставка.

    «Заместитель главы района обратила внимание организаторов тематической выставки на некорректное оформление экспозиции. Она включала в себя трофейные предметы с нацистской и фашистской символикой. Согласно федеральному закону демонстрация таких предметов запрещена, если экспозиция не содержит соответствующих разъяснений», — рассказал он.

    По его словам, рядом с этими экспонатами находилась символика специальной военной операции России на Украине, а это, отметил Пиотровский, создавало «провокационное, двусмысленное сочетание». Замглавы администрации Пушкинского района рекомендовала ограничить доступ в шатер детям младше 18 лет и разместить предупреждение «18+».

    «Такое вмешательство вызвало у организаторов эмоциональную реакцию и превратное толкование произошедшего. Вместе с тем экспозиция продолжила свою работу до конца фестиваля», — добавил чиновник.

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    Комментарии (7)

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    Гыыы..
    alex715-6
    Интересная складывается ситуация, так же, двоякая. Как вводить в школе дополнительные занятия по военной операции, где по логике вещей не обходится без демонстрации запрещённой символики, как учебного материала- это норма. А как демонстрация данной атрибутики на выставке, которая по сути тоже является способом донесения информации- так сразу 18+.Где логика, господа чиновники?
    Satyr
    У ботофермы пригорело...
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