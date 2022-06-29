Настоящая звезда и хищница на балетной сцене. Михайловский театр прощается со своей легендой

Михайловский театр сообщил о смерти своей самой необычной приглашённой артистки. Умерла 22-летняя тигрица Шакира, выходившая на сцену в балете «Спартак».
Настоящего тигра к постановке в 2008 году привлёк Владимир Кехман. «Фонтанка» писала, что первой репетировала Мира — дочь Шакиры, которую предоставило одно из московских агентств. https://www.fontanka.ru/2008/03/19/074/ На сцене Михайловского появлялась и другая ее дочь — Марфа.
«Шакира была настоящей звездой. На её счету — более 150 ролей в кино и рекламе, среди проектов с её участием — фильм «Ночной дозор» и шоу «Цирк со звёздами». Тигрица представляла на подиуме «Хьюго Босс» и позировала для Зураба Церетели, но главное — она стала легендой Михайловского театра», — рассказывают в театре.
На сайте московского агентства, предоставившего Шакиру, указано, что ей за 21 год, за лапами более тысячи работ, среди знакомых — Дмитрий Билан, Сергей Лазарев, Филипп Киркоров, Павел Воля, Жерар Депардье, Моника Беллуччи.