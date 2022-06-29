Дух захватывает от высоты и покоя. Представьте себя в гнезде аиста

Какой бы вы видели землю, если бы родились в гнезде аиста? Завораживающие фотографии публикует 29 июня сообщество «Птицы СПб и России» «ВКонтакте».
Снимками деревни Кувизино, что на реке Полометь в Новгородской области, делится фотограф Тимофей Шутов. Он рассказывает о долгих приготовлениях к съёмкам. «Одна из тех съёмок, которые длятся неделями. Сначала в голове рождается мысль. Ты долго и кропотливо находишь натуру. Потом ездишь на разведку, смотришь, как это будет утром, как вечером, с какой стороны строить кадр, как подъехать к месту съёмки. Потом днями ждешь свет. Потом безветренную погоду. И в один прекрасный вечер наконец-то всё сходится. Всё, можно отдохнуть», — пишет фотограф.
На его кадрах — гнездо аиста над деревней, оно кажется больше домов. В нём три птенца. В закатных лучах изгибы речки светятся золотым.