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    Дух захватывает от высоты и покоя. Представьте себя в гнезде аиста

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    4 комментария

    Какой бы вы видели землю, если бы родились в гнезде аиста? Завораживающие фотографии публикует 29 июня сообщество «Птицы СПб и России» «ВКонтакте».

    Фото: Тимофей Шутов
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    Снимками деревни Кувизино, что на реке Полометь в Новгородской области, делится фотограф Тимофей Шутов. Он рассказывает о долгих приготовлениях к съёмкам. «Одна из тех съёмок, которые длятся неделями. Сначала в голове рождается мысль. Ты долго и кропотливо находишь натуру. Потом ездишь на разведку, смотришь, как это будет утром, как вечером, с какой стороны строить кадр, как подъехать к месту съёмки. Потом днями ждешь свет. Потом безветренную погоду. И в один прекрасный вечер наконец-то всё сходится. Всё, можно отдохнуть», — пишет фотограф.

    На его кадрах — гнездо аиста над деревней, оно кажется больше домов. В нём три птенца. В закатных лучах изгибы речки светятся золотым.

    Фото: Тимофей Шутов

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    Комментарии (4)

    Две монеты
    Ленится фотограф... Забугорные готовят гнездо, где штатно устанавливают фото- и видеозаписывающую аппаратуру, а затем снимают весь процесс, выбирая из 3 месяцев фото- и видеозаписей наиболее интересное. На ютубе полно таких роликов. А здесь халявщик: проехался по деревне в хорошую погоду, позапускал дрона - и считает что молодец.
    ProstoZloy
    "Представьте себя в гнезде аиста"
    Я столько не выпью ;)
    Марти МакФлай
    Все, кого принес аист, прекрасно помнят этот вид.
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