Делай как «Фиксики». Как мультяшные герои помогли петербуржцу стать призером экоконкурса

«Познаем мир с фиксиками» — экоконкурс под таким названием провели МТС и проект по развитию детских талантов «Поколение М». Второе место среди школьников всей страны в номинации «Апсайклинг» занял 7-летний Андрей Подойницын из Петербурга.

Онлайн-конкурс проходил на сайте проекта «Поколение М», в нем участвовали дети 6–10 лет со всей России. Участники смотрели обучающие мастер-классы от известных мультгероев, учились разделять мусор и давать вещам вторую жизнь. По желанию школьники выполняли творческое задание: самостоятельно сконструировать поделку, используя бывшие в употреблении вещи, и рассказать таким образом, как можно просто и увлекательно заботиться о природе и окружающем мире каждый день.

Из нескольких сотен заявок эксперты отметили работу юного петербуржца Андрея Подойницына, который собрал футляр для хранения из использованных упаковок. Семилетний школьник очень любит мастерить поделки, проводить химические и физические опыты. Семья Андрея занимается сортировкой мусора и каждый месяц отвозит мусор на сортировочную станцию. Сам ребенок активно помогает родным в сортировке, отделяя разные фракции вторсырья. В своем юном возрасте мальчик уже побывал на водном сплаве. Он любит ходить в походы, спать в палатках и открывать новые места в путешествиях.

О конкурсе школьник узнал от классного руководителя, и именно ей он подарил свою экоподелку.



«Итоги этого конкурса показали, что даже самые юные жители нашего города задумываются об экологии, — прокомментировал директор МТС в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Павел Коротин. — И помимо заботы о природе, участники проекта «Поколение М» с помощью творчества заботятся о сверстниках, которым нужна помощь. Потому что каждую активность на сайте и в социальных сетях проекта мы конвертируем в рубли и передаем на лечение детей. За годы проекта неравнодушные участники уже помогли спасти 69 жизней».

