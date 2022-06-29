Комитет негосударственной безопасности. ФСБ задержала членов КОБРы за разговоры о захвате власти

Управление ФСБ по Волгоградской области объявило, что раскрыло в регионе экстремистскую организацию. Её члены якобы говорили о вариантах свержения правительства.

«Установлено, что члены данной организации на своих собраниях обсуждают вопросы и подготовку к насильственному захвату власти с применением огнестрельного оружия и легковоспламеняющихся смесей в отношении представителей правоохранительных органов и Вооруженных сил Российской Федерации, их транспортных средств», — сообщают в УФСБ 29 июня.

На кадрах, опубликованных службой, эмблема и название «Комитет безопасности России (КОБРа)». В списках экстремистов, террористов, иноагентов и нежелательных организаций сообщество не значится. В Интернете КОБРа позиционирует себя как «социально значимое объединение, способствующее консолидации российского общества и укреплению единства и целостности Российского государства». Заявлено, что комитетчики работают, в частности, в соответствии с Конституцией РФ, законом «О противодействии коррупции» и другими законодательными актами. У комитета есть региональные отделения, в том числе в Волгоградской области. Среди изъятых документов также «корочки», сертификат, инструкция по общению с полицией и присяга, которая начинается со слов: «Я, гражданин СССР…»

В УФСБ сообщили, что дело возбуждено по статье об организации экстремистского сообщества (282.1 УК РФ). Число задержанных не уточняется. V1.ru пишет, что их четверо, один из них — бывший руководитель сельскохозяйственных организаций из Заволжья, ему 72 года.



Председатель КОБРы Александр Нечипорук уточнил изданию, что сотрудники организации два дня находятся в изоляторе. «С нашей стороны не должно быть никакого экстремизма, это однозначно. Будем разбираться», — заявил он.

