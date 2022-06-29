    Пробки

    3/10

    usd52.97eur55.89
    Война градозащитыЧто делать с валютойУчись выживать в жаруОбраз жизниДуховный путь 2.0ТуризмОбразованиеПодбираем вузПромышленный ПетербургВакансии

    Комитет негосударственной безопасности. ФСБ задержала членов КОБРы за разговоры о захвате власти

    5346
    8 комментариев

    Управление ФСБ по Волгоградской области объявило, что раскрыло в регионе экстремистскую организацию. Её члены якобы говорили о вариантах свержения правительства.

    ПоделитьсяПоделиться

    «Установлено, что члены данной организации на своих собраниях обсуждают вопросы и подготовку к насильственному захвату власти с применением огнестрельного оружия и легковоспламеняющихся смесей в отношении представителей правоохранительных органов и Вооруженных сил Российской Федерации, их транспортных средств», — сообщают в УФСБ 29 июня.

    ПоделитьсяПоделиться

    На кадрах, опубликованных службой, эмблема и название «Комитет безопасности России (КОБРа)». В списках экстремистов, террористов, иноагентов и нежелательных организаций сообщество не значится. В Интернете КОБРа позиционирует себя как «социально значимое объединение, способствующее консолидации российского общества и укреплению единства и целостности Российского государства». Заявлено, что комитетчики работают, в частности, в соответствии с Конституцией РФ, законом «О противодействии коррупции» и другими законодательными актами. У комитета есть региональные отделения, в том числе в Волгоградской области. Среди изъятых документов также «корочки», сертификат, инструкция по общению с полицией и присяга, которая начинается со слов: «Я, гражданин СССР…»

    В УФСБ сообщили, что дело возбуждено по статье об организации экстремистского сообщества (282.1 УК РФ). Число задержанных не уточняется. V1.ru пишет, что их четверо, один из них — бывший руководитель сельскохозяйственных организаций из Заволжья, ему 72 года.

    Председатель КОБРы Александр Нечипорук уточнил изданию, что сотрудники организации два дня находятся в изоляторе. «С нашей стороны не должно быть никакого экстремизма, это однозначно. Будем разбираться», — заявил он.

    Фото: УФСБ России по Волгоградской области/V1.RU
    Фото: УФСБ России по Волгоградской области/V1.RU

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ2
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ3

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (8)

    252674901
    От безделья маются.
    DH_
    "Небось, на Петровке целая канцелярия такие справки шлёпает?"
    altnec
    Что? опять в Волгограде? тока что было год и два назад.
    читать все комментариидобавить комментарий

    Новости компаний

    close
    close