Чем занять ребенка летом в городе?

Что делать, когда скучно — эти слова чаще всего набирают в поисковике с июня по август. До школьных забот еще далеко, любимые мультфильмы пересмотрены много раз, компьютерные игры пройдены, а друзья, как назло, разъехались. В такой ситуации удачным решением может стать городской ИТ-лагерь.



Фото: предоставлено ООО «Академия ШАГ СПб» Поделиться Поделиться





Дети сегодня не расстаются со смартфонами, знают по именам знаменитых блогеров и часто чувствуют себя в интернете увереннее пап с мамами. Родители, в свою очередь, балансируют между желанием вытащить ребенка из гаджетов и подозрением, что они растят будущего ИТ-гения, который к тридцати построит собственную мегакорпорацию. Лето — подходящее время для того, чтобы проверить, действительно ли вашему школьнику по душе работа с цифровыми технологиями. Сделать это можно в городском ИТ-лагере компьютерной академии ТОР.



Фото: предоставлено компьютерной академией ТОP Поделиться Поделиться





Обучение здесь организовано так, чтобы детям было интересно и весело. Получение полезных знаний и навыков сочетается с играми и соревнованиями, в том числе на свежем воздухе, а также с общением со сверстниками.

Летний ИТ-лагерь предназначен для ребят 7–14 лет. Смена длится две недели. За это время участники создают цифровые проекты, которые в последний выпускной день представляют родителям.

Образовательная программа включает девять направлений.

Программирование и компьютерные игры . Ребенок придумывает супергероя и разрабатывает компьютерную игру с его участием.

. Ребенок придумывает супергероя и разрабатывает компьютерную игру с его участием. Создание сайтов . В итоге у ребенка появится собственный сайта-визитка или даже интернет-магазин.

. В итоге у ребенка появится собственный сайта-визитка или даже интернет-магазин. Game-дизайн . Это особый тип творчества, увлекательное хобби и первая ступенька к будущей профессии.

. Это особый тип творчества, увлекательное хобби и первая ступенька к будущей профессии. 3D-моделирование . Узнаем, как моделировать трехмерные объекты: фигуры, детали, футуристический транспорт.

. Узнаем, как моделировать трехмерные объекты: фигуры, детали, футуристический транспорт. Фото- и видеолаборатория . Ребят научат монтажу видео, обработке фотографий и созданию коллажей.

. Ребят научат монтажу видео, обработке фотографий и созданию коллажей. Школа блогера . Детям расскажут, как снимать ролики и вести себя перед камерой.

. Детям расскажут, как снимать ролики и вести себя перед камерой. Анимация и мультипликация . Знакомимся с основами создания тематических мультфильмов.

. Знакомимся с основами создания тематических мультфильмов. Школа развития. Тут преподают ораторское искусство, учат говорить четко и правильно, вести интеллектуальные дискуссии, не бояться публичных выступлений. Преподаватели делятся навыками целеполагания, лидерства и командной работы.

Фото: предоставлено компьютерной академией ТОP Поделиться Поделиться





У летнего компьютерного лагеря есть несколько форматов участия. Ребенок может посещать его с 10:00 до 14:00, с 15:00 до 19:00 или с 10:00 до 19:00. Есть и дистанционные классы для онлайн-обучения.



Дети занимаются в небольших группах по 16 человек, так что преподаватель уделяет внимание каждому. В «классе» собираются ученики одного возраста, поэтому ребята легко находят общий язык.

Обучение проходит в шести петербургских филиалах компьютерной академии ТОР. Первая половина дня — образовательная: дети полностью погружаются в мир цифровых технологий. Вторая — развлекательная, наполненная играми на свежем воздухе, турнирами и соревнованиями. С ребятами постоянно находится взрослый: преподаватель-практик из ИТ-индустрии, вожатый, сотрудник учебной части. Перекусы и комплексный обед (для участников полного дня) входят в стоимость пребывания.



Фото: предоставлено компьютерной академией ТОP Поделиться Поделиться





В 2022 году можно устроить ребенку ИТ-каникулы в одну из четырех смен:

с 4 июля по 15 июля;

с 18 июля по 29 июля;

с 1 августа по 12 августа;

с 15 августа по 26 августа. До 30 июня действуют акции: скидка 50% предоставляется при бронировании путевки в летний ИТ-лагерь, 20–25% — при бронировании места в группе основного обучения, которое начнется осенью.* Бронирование производится как по телефону, так и на сайте академии.

СПРАВКА

Компьютерная академия ТОР — один из мировых лидеров в сфере ИТ-образования для взрослых и детей, работающий на этом рынке уже 22 года. Имеет 145 филиалов в разных городах России. Выпускники академии становятся сотрудниками ведущих международных ИТ-компаний.



Помимо летних ИТ-каникул в Санкт-Петербурге академия ТОР предлагает разнообразные образовательные программы для детей и не только, в том числе:

летние ИТ-каникулы в Подмосковье;

лагерь на Черном море;

ИТ-программы для детей от 4 лет;

онлайн-курсы английского языка для детей и взрослых с обучением из любой точки мира;

ИТ-колледж для старшеклассников и выпускников школ;

онлайн-филиал для тех, кто хочет дистанционно учиться по востребованным ИТ-специальностям.

Материал подготовлен специально для компьютерной академии ТОP



Лицензия на осуществление образовательной деятельности №2709 от 2 февраля 2017 года

Автор: Мария Семенова

* Организатор акции: компьютерная академия ТОP, юр. лицо ООО «Академия ШАГ СПб», юр. адрес: 191317, Санкт-Петербург, площадь Александра Невского, дом 2, литера Е, эт/пом/ком 10/43-Н/1004. ИНН: 7841044256. ОГРН: 1167847329121. КПП: 784201001. Сроки проведения акций: с 1 до 30 июня 2022 года. Подробнее об условиях можно узнать на сайте или по телефону 8 (812) 602 66 96.