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    Генконсульство Греции в Москве приостановит работу из-за высылки сотрудников

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    9 комментариев

    Генконсульство Греции на несколько дней приостановит работу в Москве из-за депортации сотрудников из России. Об этом 28 июня сообщается на сайте ведомства.

    Там отмечают, что с 29 июня по 1 июля не будут работать визовый и гражданский отделы, за исключением случаев гуманитарного характера. Возобновится прием с понедельника, 4 июля.

    Накануне, 27 июня, стало известно, что Россия объявила персонами нон грата восьмерых греческих дипломатов в качестве «ответных мер на недружественные действия». В МИД Греции выразили «глубокое сожаление» в связи с этим решением.

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    Комментарии (9)

    Piter Russo
    В Греции отдых стал дорогим из отсутствия прямых рейсов отели заполнены британцами и немцами в этом сезоне.. кому надо возьмут итальянскую визу вместо греческой.
    275611790
    Греки пока не знают куда метнуться..
    ppky0323
    Видимо Эрдоган, звонил , просил прикрыть эту греческую шарашку....
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