Генконсульство Греции в Москве приостановит работу из-за высылки сотрудников

Генконсульство Греции на несколько дней приостановит работу в Москве из-за депортации сотрудников из России. Об этом 28 июня сообщается на сайте ведомства.



Там отмечают, что с 29 июня по 1 июля не будут работать визовый и гражданский отделы, за исключением случаев гуманитарного характера. Возобновится прием с понедельника, 4 июля.



Накануне, 27 июня, стало известно, что Россия объявила персонами нон грата восьмерых греческих дипломатов в качестве «ответных мер на недружественные действия». В МИД Греции выразили «глубокое сожаление» в связи с этим решением.

